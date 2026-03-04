랄랄, 코 성형+다이어트 성공 후 달라진 외모 대만족..."얼굴 살 빠지고 있다"

[스포츠조선 정안지 기자] 유튜버 랄랄이 관리 후 살이 쏙 빠진 모습을 자랑했다.

랄랄은 4일 자신의 SNS에 "진짜 얼굴 살 빠지고 있다"면서 영상을 게재했다.

영상 속에는 이동 중인 차 안에서 자신의 얼굴을 카메라에 담고 있는 랄랄의 모습이 담겨있다. 이는 운동 직후 얼굴 살이 빠지자 이를 자랑하기 위해 촬영 중인 것. 실제 부기 없이 한 층 날렵해진 턱선을 자랑 중인 모습이 시선을 끈다.

최근 몸무게가 73kg이라고 밝힌 랄랄은 금주와 함께 다이어트를 시작, 3kg 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다. 그러나 한밤중 야식의 유혹을 견디지 못하고 치킨과 맥주를 마시는 등 식단에 실패, 이에 오히려 몸무게가 1kg 찌면서 74kg임을 인증하기도 했다. 이에 랄랄은 "옷 무게 3kg"라고 해 웃음을 안겼다.


결국 자신의 몸무게에 놀란 랄랄은 다시 한번 운동에 집중, 그 결과 하루 만에 부기 없는 날렵한 턱선을 뽐낼 수 있게 됐다. 여기에 랄랄은 "날 풀렸으니까 등산이나 러닝 하실 분"이라면서 공개 모집에 나서면서 혹독한 관리 의지를 드러냈다.

한편, 랄랄은 2024년 11세 연상 비연예인과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 뒀다. 현재는 KBS2 예능프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 활약 중이다.

특히 랄랄은 최근 눈 밑 지방 재배치와 코 재수술을 동시에 진행했다고 밝혀 화제를 모았다. 이후 부기가 빠지며 물 오른 미모를 과시해 눈길을 끌었다.

