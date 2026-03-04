'브리저튼4' 하예린 "♥'벤서방' 루크 톰슨과 사귀라고? 고마운 마음 커"

하예린은 4일 오후 서울 중구에 위치한 커뮤니티 하우스 마실 라이브홀에서 국내 취재진과 만나 넷플릭스 오리지널 시리즈 '브리저튼 시즌4'의 인터뷰에 임했다.
하예린은 "루크 톰슨과의 케미스트리는 억지로 해야겠다는 생각보다는 다행히도 찍는 과정도 시간 순서대로 비슷하게 찍었다. 사랑 이야기도 알아가면서 하는 이야기기도 하니까, 루크 톰슨과의 케미스트리도 알아가면서 할 수 있어서 좋았던 것 같다. 그리고 그때 3회를 일찍 찍었다. 호수 장면때문에 루크의 건강을 위해서. 거기에서 많이 서로를 알아가게 됐던 시간이다. 거기에서도 솔직한 시간을 보낼 수 있어서 아무래도 제 속마음까지도 많이 알게 되지 않았나 싶다. 그래서 서로 더 친하게 알게 된 것 같다"고 말했다.
이어 "웃음 코드가 비슷한 것 같다. 유머 코드도 비슷하다. 너무 존경하는 배우기도 하고 친구기도 하고, 친구로서 인간으로서 사랑이 많은 사람이다 보니 그런 모습이 나오지 않았나 싶다"고 덧붙였다.
여기에 "왜 벤서방은 오지 않았느냐"고 묻자 "같이 왔었으면 좋겠는데, 벤서방은 루크 씨는 뉴욕에서 다른 홍보도 하고 있고, 아무래도 각자 각자 따로 따로 홍보할 시간도 주고 한국에서 할 수도 있어가지고 너무 행복하고 되게 의미가 있는 것 같다"고 했다.
이뿐만 아니라 하예린은 '벤서방'과 사귀면 좋겠다는 반응을 봤다면서 "하예린은 "코멘트는 몇 개 봤다. 아무래도 그게 베네틱트와 소피의 인물로 봐서 현실의 그게 정말로 올겨졌기를 바라는 희망인가 그 사랑의 희망인 걸로 보이지 않나 하는 생각도 들지만 저는 루크를 친구로서 고마운 마음도 있고, 그게 잘 보이지 않나 하는 마음이 있는 것 같다. 사람들이 그렇게 생각해주면 감사하다. 그러면 성공한 것이다"라고 말했다.
'브리저튼'은 19세기 영국 상류사회를 뒤흔든 스캔들과 로맨스로 뜨거운 관심을 모았던 넷플릭스 시리즈. 시즌4는 결혼에 무심한 자유로운 영혼 베네딕트 브리저튼(루크 톰프슨)이 가면무도회에서 만난 '은빛 드레스의 여인'과 현실의 하녀 소피 백(하예린) 사이에서 사랑과 정체성, 계급의 경계를 넘나드는 로맨스 시리즈다. 하예린은 넷플릭스 시리즈 '서바이버스', 드라마 '헤일로'를 통해 활약해왔던 배우로, 브리저튼 시리즈 중 최초 동양인 주인공으로 발탁되며 전세계의 관심을 받았다.