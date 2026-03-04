'브리저튼4' 하예린 "할머니 손숙, 노출신 보시고 '민망하다'고"

하예린은 4일 오후 서울 중구에 위치한 커뮤니티 하우스 마실 라이브홀에서 국내 취재진과 만나 넷플릭스 오리지널 시리즈 '브리저튼 시즌4'의 인터뷰에 임했다.
하예린은 "할머니는 다 보셨다. 사진을 보냈는데 후배들이랑 같이 봤던 것 같다. 근데 할머니가 눈이 안 좋으신데 TV 가까이 가셔서 보시고 문자를 보내주셨는데 '자랑스럽다, 사랑해'라고 하시니까 마음이 따뜻하고 짠하기도 하더라. 근데 할머니가 오늘 아침에 노출 장면도 봤는데 민망하다고 하시더라. 넘겨서 보실 줄 알았는데 다 보셨다더라"고 말했다.
'브리저튼'은 19세기 영국 상류사회를 뒤흔든 스캔들과 로맨스로 뜨거운 관심을 모았던 넷플릭스 시리즈. 시즌4는 결혼에 무심한 자유로운 영혼 베네딕트 브리저튼(루크 톰프슨)이 가면무도회에서 만난 '은빛 드레스의 여인'과 현실의 하녀 소피 백(하예린) 사이에서 사랑과 정체성, 계급의 경계를 넘나드는 로맨스 시리즈다. 하예린은 넷플릭스 시리즈 '서바이버스', 드라마 '헤일로'를 통해 활약해왔던 배우로, 브리저튼 시리즈 중 최초 동양인 주인공으로 발탁되며 전세계의 관심을 받았다.