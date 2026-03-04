'브리저튼4' 하예린 "인종차별? NO..7년간 배우생활 중 가장 행복"

하예린은 4일 오후 서울 중구에 위치한 커뮤니티 하우스 마실 라이브홀에서 국내 취재진과 만나 넷플릭스 오리지널 시리즈 '브리저튼 시즌4'의 인터뷰에 임했다.
하예린은 최근 불거졌던 인종차별 이슈에 대해 "그곳의 캐스트 분들은 다 착하고 친하다. 그런데 이제 시즌1, 시즌2, 시즌3를 하고 몇 년을 갔잖나. 그런데 제가 이제 새로운 인물로서 가면 흐트러질까 호흡을 흐트러질까 걱정을 했는데 오히려 새로운 에너지를 원하더라. 되게 반갑게 대해주고 새로운 인물들도 반갑게 대해줬다. 이번 작품이 제가 7년간 배우 활동을 했는데 제일 모든 사람들을 평등하게 했던 작품이고 다양성을 존중한 현장이었다. 촬영했던 기간이 제일 행복했었다"고 말했다.
'브리저튼'은 19세기 영국 상류사회를 뒤흔든 스캔들과 로맨스로 뜨거운 관심을 모았던 넷플릭스 시리즈. 시즌4는 결혼에 무심한 자유로운 영혼 베네딕트 브리저튼(루크 톰프슨)이 가면무도회에서 만난 '은빛 드레스의 여인'과 현실의 하녀 소피 백(하예린) 사이에서 사랑과 정체성, 계급의 경계를 넘나드는 로맨스 시리즈다. 하예린은 넷플릭스 시리즈 '서바이버스', 드라마 '헤일로'를 통해 활약해왔던 배우로, 브리저튼 시리즈 중 최초 동양인 주인공으로 발탁되며 전세계의 관심을 받았다.