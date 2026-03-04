"아기 임라라, 손민수 아냐?"…강단둥이남매, 어린시절 붕어빵이네('슈돌')

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다' 강단둥이남매가 아기 시절의 손민수, 임라라와 만난다.
특히 네 쌍둥이처럼 서로서로 꼭 닮은 강이와 단이, 아기 손민수와 아기 임라라의 모습이 자동으로 감탄을 터지게 한다. 특히 물만두 강이는 손민수의 아기 시절과 오밀조밀한 이목구비, 순한 인상 등이 붕어빵처럼 닮아 눈길을 끈다. 또한 왕만두 단이와 아기 임라라는 배시시 웃는 얼굴이 똑 닮은 모습이다. AI 영상을 본 할머니들은 "너무 귀여워. 네 쌍둥이 같다"며 귀여움까지 붕어빵인 가족 영상에 웃음을 터뜨린다고.
이어 또 다른 깜짝 선물이 도착해 뭉클함을 안긴다. 강단둥이남매가 태어나기 전에 돌아가신 할아버지가 쌍둥이를 품에 안고 미소 짓는 영상이 공개된 것. 꿈꿨던 순간이 눈 앞에서 재생되자 손민수와 임라라는 눈시울을 붉히고, 이에 김종민과 랄랄도 울컥했다는 후문이다. 웃음으로 시작해 눈물샘까지 폭발시키는 강단둥이남매의 100일 기념 이벤트는 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.
