[공식] 전소민X김도연 사제 케미..'열여덟 청춘' 3월 25일 개봉 확정

기사입력 2026-03-04 14:55


[스포츠조선 조지영 기자] 휴먼 영화 '열여덟 청춘'(어일선 감독, 26컴퍼니 제작)이 오는 25일 개봉을 확정했다.

'열여덟 청춘'은 모두의 기억 속에 하나쯤 남아있는 그리운 학창 시절의 향수를 자극하는 작품으로, 아이들의 마음을 먼저 두드리는 교사 희주(전소민)와, 그런 담임이 조금은 낯설고 귀찮은 열여덟 고등학생 순정(김도연)이 만나 서로의 진심을 알아가는 빛나는 순간들을 담았다.

졸업 후 아프리카로 떠나겠다는 서툰 진심을 품은 순정과, 그녀의 곁에서 인생의 새로운 이정표가 되어줄 희주의 모습은 관객들에게 뭉클한 감동과 기분 좋은 위로를 선사할 예정이다.

특히 이번 작품은 독보적인 감성과 탄탄한 연기력으로 사랑받아 온 전소민이 선생님 정희주 역을 맡아 극의 중심을 단단히 잡는다. 드라마 '오로라 공주' '오늘도 지송합니다'부터 영화 '이공삼칠' '온리 갓 노우즈 에브리띵', 연극 '사의 찬미' 등에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 그는, 이번 작품에서 아이들의 눈높이에 먼저 다가가는 친근한 스승으로 변신해 또 한 번 깊은 여운을 남긴다.

여기에 싱그러운 매력과 안정적인 연기력을 겸비한 김도연이 고등학생 이순정 역으로 합류했다. 드라마 '원 더 우먼' '지리산'과 영화 '아베마 소녀들과 학교괴담: 개교기념일' 등에서 톡톡 튀는 존재감을 발산해 온 김도연은 전소민과 함께 어디서도 본 적 없는 완벽하고도 사랑스러운 사제 케미를 선보인다.

또한, 다양한 작품에서 남다른 존재감으로 주목받고 있는 추소정이 우등생 경희 역을 맡아 극에 또 다른 결을 더한다. 드라마 '이혼보험' '허식당', 영화 '서울괴담' 등을 통해 배우로서의 입지를 다진 그는 이번 작품에서도 인상 깊은 연기로 극에 활력을 불어넣는다.

연출은 인물의 내면을 섬세한 결로 어루만지는 베테랑 어일선 감독이 맡았다. 영화 '사이에서' '사랑후애' 등을 통해 인물 간의 관계와 감정을 밀도 있게 담아냈던 그는, 이번 '열여덟 청춘'에서 봄날의 햇살처럼 포근하고 감성적인 영상미를 완성해 냈다.

공개된 메인 포스터는 나란히 서서 햇살을 만끽하는 전소민과 김도연의 눈부신 호흡을 한 폭의 그림처럼 담아내 시선을 사로잡는다. 서로를 향해 짓는 편안한 미소는 도망치고 싶던 열여덟의 길목에서 마주한 특별한 인연을 예고한다. 특히 '정답 말고 가능성을 가르치는 선생님을 만났다'라는 카피는 두 사람의 관계가 만들어갈 변화를 암시하며 기대를 높인다.


'열여덟 청춘'은 남다른 교육관을 가진 쿨한 교사와 그런 담임이 귀찮기만 한 18세 고등학생이 만나 자신의 존재감을 찾아가는 이야기를 그린 작품이다. 전소민, 김도연, 추소정 등이 출연했고 '사랑후애'의 어일선 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 25일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

