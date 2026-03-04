임라라♥손민수 쌍둥이 남매, 얼굴 '대왕만두' 됐다..."오늘 백일잔치" (슈돌)

최종수정 2026-03-04 21:47

임라라♥손민수 쌍둥이 남매, 얼굴 '대왕만두' 됐다..."오늘 백일잔치"…

[스포츠조선 김수현기자] 임라라 손민수 부부가 귀여운 강단 남매의 100일 잔치를 준비했다.

4일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 '언제 이렇게 컸니?' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 출연했다.

2026년 혜성처럼 등장한 송강 송단 남매는 매일매일 쑥쑥 자라 벌써 앉을 수 있는 100일이 됐다. 랄랄은 "둘이 항상 같이 있으니까 귀여움도 두 배다"라며 감탄했다.

곤룡포를 입은 강이와 중전마마 한복를 입은 단이의 모습. 임라라와 손민수는 내시 의상을 입고 등장했다.

귀여운 백일 사진을 찍기 위해 온가족이 출동했다. 강단 남매는 자연스럽게 포즈를 취하며 수없이 카메라에 찍혔다. 오늘 잔치의 하이라이트, 강단남매의 개인기 발산 시간도 이어졌다.


임라라♥손민수 쌍둥이 남매, 얼굴 '대왕만두' 됐다..."오늘 백일잔치"…
100일 잔치에는 할머니도 함께했다. 손민수는 "100일을 축하해주러 오셨다"라고 설명했다. 든든한 두 할머니는 각자 강이 단이를 안아들었다.

'할아버지는 안오시냐'는 질문에 손민수는 "아버지는 15년 전 췌장암으로 먼저 세상을 떠나셨다. 늦게 병을 알게 됐다. 안계시니까.. 일찍 떠나보내 아쉽다"라고 털어놓았다.

임라라는 아버지이자 강단 남매의 외할아버지에 대해 "결혼식 조금 전에 돌아가셨다. 결혼식을 못 본 것도 아쉽지만 아이들을 보고 갔으면 해서 너무 아쉽다"라고 했다. 결혼식에도 올 수 없었던 두 아버지들.


김종민은 "저도 어렸을 때 아버지가 돌아가셔서 결혼식 때 아버지가 많이 생각났었다. 함께 그 자리에 앉아있었으면 하는 것 때문에"라며 "아버님들이 있었으면 얼마나 좋아하셨겠냐"라고 두 사람의 마음에 깊이 공감했다.

낳은 엄마가 봐도 귀여운 강단남매에 임라라는 "왕만두가 대왕만두 됐다"라며 웃음을 터트렸다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

2.

[SC이슈] "'왕사남' 인기 탑승하려다 망신살"…이영은, 극장 좌석에 신발→'민폐' 논란 뭇매

3.

박미선, 가발 쓰고 방송 복귀 "평생 유방암과 싸워야 하니까"

4.

'5월 결혼' 신지, 얼굴 완전히 달라졌다..'비포 애프터 영상' 공개 "티가 나"

5.

하원미, ♥추신수와 심각한 부부싸움 폭로 "날 사랑하지 않는 거 같아"

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

2.

[SC이슈] "'왕사남' 인기 탑승하려다 망신살"…이영은, 극장 좌석에 신발→'민폐' 논란 뭇매

3.

박미선, 가발 쓰고 방송 복귀 "평생 유방암과 싸워야 하니까"

4.

'5월 결혼' 신지, 얼굴 완전히 달라졌다..'비포 애프터 영상' 공개 "티가 나"

5.

하원미, ♥추신수와 심각한 부부싸움 폭로 "날 사랑하지 않는 거 같아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"현수 형 만나고 알았다, 내가 안일했다" 오재원의 한화는 올해 이 선수를 그리워하지 않을 수 있을까

2.

대만 WBC 초비상! "FXXK KOREA" 사과했던 핵심 타자 부상…DET 훈련 중단 요청

3.

韓 축구 미쳤다! 1티어 매체 '오피셜' 공식인정 "손흥민 만나면 어느 팀이든 문제"→"이강인, 한국 축구 새 얼굴"...홍명보호 에이스 향한 찬사

4.

[현장라인업]'한일 설욕전' FC서울 승부수 던졌다…'통곡의 벽' 야잔→로스 '전격' 동시 투입

5.

"맨유 역대 최악의 NO.7" '6000만 파운드 스타' 메이슨 마운트 충격 평가…'기념비적인 이적 실수'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.