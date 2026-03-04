최가온, 심각했던 부상 "허리 수술 3번에 소변통 달아, 눈뜬 채로 죽은 느낌" ('유퀴즈')

기사입력 2026-03-04 22:49


최가온, 심각했던 부상 "허리 수술 3번에 소변통 달아, 눈뜬 채로 죽은…

[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 최가온이 역경을 이겨내고 금메달을 딴 비화를 밝혔다.

4일 방송된 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'에서는 스노보드 하프파이브 국가대표 최가온이 출연했다.

손바닥 부상으로 보호대를 착용하고 나온 최가온은 "손바닥뼈 세 개가 골절되고 인대가 좀 손상됐다"고 상태를 밝혔다.

첫 올림픽 출전에서 금메달을 따낸 최가온. 결승 1차 시기에서 크게 넘어져 부상을 입은 최가온은 "1차 때 크게 다쳐서 못 일어날 거 가다 생각했다. 이대로 올림픽 포기해야 하나 생각했다. 근데 이대로 포기하면 집 가서 평생 후회할 거 같아서 다시 일어났다"고 당시 심경을 털어놨다.

최가온은 "무릎 양쪽이 안 움직이는 상태여서 의료진 분들이 지금 들것에 타게 되면 병원으로 가게 되고 자력으로 내려가면 경기 운영을 할 수 있다 해서 조금만 기다려 달라해서 다리를 조금씩 움직이기 시작했는데 다행히 움직여져서 서서 내려왔다"고 밝혔다.

최가온은 "오른쪽 무릎이 안 움직여서 절뚝거리면서 움직이는데 코치님이 '내 앞에서 못 걸으면 기권하겠다' 해서 이 악물고 걸었다'고 밝혔다.

모두의 만류를 뒤로하고 2차 시기에 도전한 최가온. 하지만 1차 부상의 여파로 2차 시기에서도 넘어졌다. 하지만 최가온은 3차 때 할 수 있겠다는 확신이 들었다고. 최가온은 "3차 때 눈이 정말 많이 와서 너무 예뻐서 눈물이 나오는데 그때 이 악물고 '내가 여기서 죽더라도 기술 다 하고 힘 빠져서 죽겠다'는 생각으로 후회 없이 하기로 했다"고 밝혔다.


최가온, 심각했던 부상 "허리 수술 3번에 소변통 달아, 눈뜬 채로 죽은…
3차 시기에서 완벽히 성공한 최가온은 "많이 후련했다. 3차 때 제 런을 보여줄 수 있어서 너무 후련하고 울컥했다"고 밝혔다. 결국 첫 금메달을 획득한 최가온은 도파민이 터져 일주일 동안 잠을 제대로 못 잤다며 "몸은 피곤한데 잠은 계속 안 오고 그 장면만 떠올라서 잠을 못 잤다. 엄마, 아빠 셋이서 잠을 못 잤다"고 밝혀 웃음을 안겼다.


가족들의 반응에 대해 최가온은 "1,2차 때 아빠랑 잠깐 싸워서 아빠한테 성질 내서 미안하다 했다. 아빠도 아니라고, 네가 여기까지 온 것만으로 아빠는 기쁘다고 했는데 갑자기 '다음 올림픽 가야지?'라고 하더라. 조용히 하라고 했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

올림픽 출전 전, 어릴 때부터 꿈꿔왔던 스위스 경기에서 큰 부상을 입었다는 최가온. 최가온은 "시합 20분 앞두고 연습시간에 올림픽 때처럼 립에 떨어져서 넘어진 순간 못 일어난다는 느낌이 들었다. 그때부터 제정신이 아니었다. 울기 시작했다. 그때 진통제 맞고 바로 헬기로 실려갔다"며 "허리 골절이 돼서 수술을 3번 정도 받았다"고 밝혔다.

최가온은 "화장실도 못 가서 오줌통 달고 피 통 달고. 눈뜬 채로 죽은 느낌이었다"며 "그때 아빠가 울면서 그만하면 안 되겠냐고 했다. 스노보드를 못하는 줄 알았다"고 밝혔다.

결국 훈련을 쉬며 처음으로 친구도 사귀게 됐다는 최가온. 하지만 최가온은 우울한 마음을 씻을 수 없었다. 우울의 이유가 스노보드 때문이라는 걸 깨달은 최가온은 재활에 집중해 다시 스노보드를 탔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

2.

[SC이슈] "'왕사남' 인기 탑승하려다 망신살"…이영은, 극장 좌석에 신발→'민폐' 논란 뭇매

3.

박미선, 가발 쓰고 방송 복귀 "평생 유방암과 싸워야 하니까"

4.

'5월 결혼' 신지, 얼굴 완전히 달라졌다..'비포 애프터 영상' 공개 "티가 나"

5.

하원미, ♥추신수와 심각한 부부싸움 폭로 "날 사랑하지 않는 거 같아"

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

2.

[SC이슈] "'왕사남' 인기 탑승하려다 망신살"…이영은, 극장 좌석에 신발→'민폐' 논란 뭇매

3.

박미선, 가발 쓰고 방송 복귀 "평생 유방암과 싸워야 하니까"

4.

'5월 결혼' 신지, 얼굴 완전히 달라졌다..'비포 애프터 영상' 공개 "티가 나"

5.

하원미, ♥추신수와 심각한 부부싸움 폭로 "날 사랑하지 않는 거 같아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"현수 형 만나고 알았다, 내가 안일했다" 오재원의 한화는 올해 이 선수를 그리워하지 않을 수 있을까

2.

대만 WBC 초비상! "FXXK KOREA" 사과했던 핵심 타자 부상…DET 훈련 중단 요청

3.

韓 축구 미쳤다! 1티어 매체 '오피셜' 공식인정 "손흥민 만나면 어느 팀이든 문제"→"이강인, 한국 축구 새 얼굴"...홍명보호 에이스 향한 찬사

4.

[현장라인업]'한일 설욕전' FC서울 승부수 던졌다…'통곡의 벽' 야잔→로스 '전격' 동시 투입

5.

"맨유 역대 최악의 NO.7" '6000만 파운드 스타' 메이슨 마운트 충격 평가…'기념비적인 이적 실수'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.