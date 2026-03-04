이진호 "이휘재♥문정원 韓포착→은퇴·이민설 사실NO…국내 활동 의지강해→韓·캐나다 자주 오가는 상황"(연예뒤통령)

[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 이휘재와 아내 문정원의 '한국 포착' 정황이 전해지며 '연예뒤통령 이진호가 이른바 은퇴설·이민설을 정면으로 다뤘다.
유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'는 4일 '충격 단독! 캐나다 간 줄 알았는데… 이휘재 한국 포착 왜?'에서 "두 사람이 함께 한국에 있는 모습을 목격했다는 제보를 받았다"며 관련 내용을 확인했다고 밝혔다.
영상에 따르면 문정원은 지난 3일 인스타그램에 "어느새 3월 2026년"이라는 글과 함께 일상 사진을 올렸다. 채널은 이를 두고 "2022년 8월 이후 3년 7개월 만의 근황"이라며 "반갑다는 반응과 함께 '복귀 신호 아니냐'는 시선도 있었다"고 전했다.
이진호는 이휘재의 '캐나다행' 시점으로 2022년 9월을 언급하며, 당초 계획은 "2022년 연말이나 2023년 초 한국 복귀"였다고 말했다. 이유로는 "본인을 둘러싼 슬럼프"와 "아이들 교육 문제"를 들었다. 또 이휘재가 "2022년 4월 KBS2 '연중 라이브'를 끝으로 지상파를 비롯한 프로그램에서 하차했다"는 설명도 덧붙였다.
이진호는 "이휘재가 캐나다 체류 중이던 2023년 1월 모친상을 당했다"고 언급하며, 이후 "약 한 달간 홀로 한국에 머물며 집안 대소사를 챙긴 뒤 다시 캐나다로 떠났다"는 취지로 설명했다. 그러면서 "체류 기간이 길어지며 은퇴설·이민설이 확산됐다"고 말했다.
하지만 이진호는 "확인해 보니 사실과 달랐다"고 선을 그었다. 지인들 말을 인용해 "국내 활동 의지가 상당히 강하다"며 "종종 한국에 귀국해 방송 관계자들과 미팅을 이어갔다"는 내용도 전했다. 다만 "논의 수준에 그쳤고 복귀는 불발됐다"고 했다.
가장 눈길을 끈 건 '한국 포착' 대목이다. 이진호는 "지인들에게 확인해 보니 최근까지 함께 한국에 있었던 것은 사실"이라며, "이휘재는 1월 한국에 귀국해 그간 돌보지 못했던 일들을 처리 중이고, 문정원은 개인적인 일로 입국했다가 최근 캐나다로 출국했다"고 밝혔다. 즉 "이휘재는 한국에 남고, 문정원은 캐나다로 떠난 상황"이라는 주장이다. 다만 이휘재 역시 "아이들 교육 문제로 다시 캐나다로 떠날 예정"이라고 덧붙였다.
복귀 여부에 대해선 "명확한 답을 하긴 어렵다"면서도 "복귀 의지는 강하다"고 강조했다. 이진호는 "전속 계약을 한 회사는 아직 없는 것으로 파악됐다"면서도 "유튜브 시장이 커지며 활동 가능성은 열려 있다"는 취지로 전했다. 결론적으로 "대중의 따가운 시선을 극복할 수 있을지, 한국 방송가 복귀가 가능할지 귀추가 주목된다"고 말했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com