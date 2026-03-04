조현아, 주식으로 '3천만 원→1억' 대박나더니 "부동산으로 5배 수익" ('라스')
[스포츠조선 이우주 기자] '라디오스타' 조현아가 전원주 못지 않은 투자 고수 임을 입증했다.
4일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 조현아, 양상국, 오승환, 이철민이 출연했다.
조현아는 1년 만에 출연한 '라디오스타'에 "'라스'는 누적 상금 같은 거다. 커피숍에서 찍어주는 쿠폰 같다"며 "최근에 출연했던 게 2024년 크리스마스 특집이었다. 2025년에 연락이 없어서 조금 부진했구나 싶었다. 그랬는데 불러주셔서 다행이다. 쿠폰 10회 찍으면 한번 무료로 나올 수 있지 않냐"고 너스레를 떨었다.
조현아는 특히 지난 출연 후 화제가 됐다며 "지난번에 출연했을 때 친구 돈 3천만 원을 1억으로 불려줬다는 말이 기사화가 됐다. 제가 주식고수 타이틀을 붙었는데 DM이 엄청 온다. 어떻게 투자하셨는지, 뭘 살지 추천해달라 한다"며 "지금 말씀 드리지만 장기 투자라서 종목 추천은 어렵다"고 밝혔다.
현재 투자 수익률에 대해 조현아는 "부동산 쪽은 5배 이상"이라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 장도연은 "예전부터 임장도 다니고 부동산에 관심이 많다"고 인정했고 조현아는 "친언니가 저를 위해 공인중개사 자격증도 땄다"고 밝혔다.
