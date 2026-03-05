장윤정 "엄마 계좌 돈 다 털렸다"..보이스피싱에 핸드폰 먹통 '충격' (같이삽시다)

|
[스포츠조선 김수현기자] 장윤정이 최근 보이스피싱 피해를 당해 고통을 겪은 어머니의 사연을 고백했다.
권일용은 "사실 우리가 살아가면서 범죄가 없는 세상은 없다. 어떻게 슬기롭게 대처하느냐가 중요하다"라고 강조했다.
이에 장윤정은 "저희 엄마가 얼마 전에 범죄를 당하셨다. 엄마 은행 계좌에 있는 돈을 다 털렸다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.
이어 "보이스피싱 피해를 입었다고 주변인들에게 말했더니 너도 나도 다 보이스피싱 피해자인 거다"라며 흔하게 일어나는 보이스피싱 범죄에 대해 이야기 했다.
장윤정 엄마가 당하신 보이스피싱은 지인을 사칭해 문자를 보내 사기를 유도하는 방법.
장윤정은 "그 전에 진짜 동생이 핸드폰이 고장이 났었다. '그래 너 핸드폰 고장났잖아' 하고 걸려든 거다"라며 의심할 겨를도 없이 걸러든 엄마의 사연을 이야기 했다.
'신고하기까지 과정'에 장윤정은 "주민등록 번호를 포함한 개인정보를 사칭범에게 보내고 식사하다가 불현듯 의심이 드신 거다. '내 딸이 다 알텐데 왜 물어보지?' 하고 소름이 끼쳐서 다시 전화하려 하니 핸드폰이 먹통이 됐다더라"라고 밝혔다.
피해 사실을 알고 놀란 가운데 '긴급 전화' 기능으로 경찰에 신고했다고. 장윤정은 "그렇게 신고를 하니까 경찰분께서 '지금 경찰서로 오세요' 했는데 차가 없다 하니까 모시러 왔더라"라 회상했다.
경찰 도움으로 우여곡절 끝에 장윤정에게도 연락이 갔고 엄마를 데리러 갔다고.
권일용은 "경찰의 도움을 적극적으로 받아야 한다. 경찰은 바빠야 한다. 보이스피싱 관련해서 2025년 피해액이 1조원이 넘었다. 그러니까 어머니께서 당하신 게 남의 일이 아니다"라 끄덕였다.
장윤정은 "엄마 친구분도 거액을 잃고 극단적인 생각도 하셨다더라"라고 속상해 했다. 권일용은 "보이스피싱으로 인한 사망은 살인이다. 단순 사기 범죄를 넘어 대응도 바뀌어야 한다"라고 처벌 기준 강화의 필요성을 강조했다.
이후 장윤정의 엄마는 "내가 인터넷뱅킹을 할 줄 알아서 이렇게 됐다"하고 죄책감을 느꼈다 해 안타까움을 자아냈다.
