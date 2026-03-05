'5월 결혼' 신지, ♥문원과 돈을 얼마나 쓴 거야..."다 살 수 있다" 플렉스

기사입력 2026-03-05 06:02


[스포츠조선 김수현기자] 5월 결혼식을 앞둔 신지가 예비신랑 문원과 함께 강남에서 폭풍 쇼핑을 마쳤다.

4일 유튜브 채널 '어떠신지?!?!'에는 '강남인데 이 가격이라고? 뉴뉴 쇼핑 털고 왔습니다'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

강남에 위치한 악세서리 샵에서 문원과 데이트에 나선 신지는 귀여운 모자부터 악세서리까지 쇼핑을 시작했다.

문원은 "너무 예쁜 거 많다"며 헤어핀을 한 신지를 보고 "새색시 같다. 마음에 들어? 하나 살까?"라 했다.

"합리적인 소비를 해야 한다"는 신지에 문원은 "여기서 막 사면은 돈이 엄청 깨질 거 같다. 마음에 드는 게 너무 많아서"라고 감탄했다.

눈이 휘둥그레진 신지는 "나는 다 살 수 있다. 하나씩. 내 마음 같다면"이라며 폭주했고 문원은 뒤에서 고개를 저으며 신지를 말렸다.


신지는 "내가 볼 때 이렇게 매장도 크고 종류도 많은 곳에 올 때는 내가 뭘 사고 싶은지를 미리 체크해서 와야 한다. 내가 살려고 했던 걸 먼저 사고 쭉 둘러보는 게 맞지, 그냥 무작정 와가지고 나처럼 이렇게 보면 정신을 못 차린다"라고 생각을 밝혔다.

가방 코너에서도 신지는 "그렇다고 눈이 돌아서 다 사면 안된다"라며 합리적인 가방 가격에 스스로를 자제시켰다.


신지는 '가방 고르는 꿀팁'에 큰 가방과 크로스백이 좋다면서 신나게 가방 구경을 했고 하나를 구입하기로 했다.

신지는 "나 가방 꽂혀서 사면 다 살텐데"라며 걱정했고, 가방과 각종 소품들을 고르며 폭풍쇼핑을 마무리 했다. 문원 역시 "이런 거에 눈길이 가네"라며 신지의 쇼핑에 동조했다.

한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 오는 5월 결혼식을 올린다. 두 사람은 이미 지난해 웨딩촬영을 마치고 신혼집을 마련해 동거 중이다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.