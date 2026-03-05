'185cm·57kg' 이윤석, 놀이기구 타다 '가발 날아가' 혼절 "내 정체 탄로나"

최종수정 2026-03-05 05:45

'185cm·57kg' 이윤석, 놀이기구 타다 '가발 날아가' 혼절 "내…

'185cm·57kg' 이윤석, 놀이기구 타다 '가발 날아가' 혼절 "내…

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 이윤석이 놀이기구를 타다 뜻밖의 커밍아웃을 했다.

4일 '윤형빈의 원펀맨' 채널에는 '이윤석, 20년 만에 T-익스프레스 도전 뜻하지 않은 커밍아웃!!!!슌 기절하신 거 아니죠? (편집하다 진짜 눈물 나게 웃었습니다)'라는 영상이 공개됐다.

윤형빈은 겁을 내는 이윤석을 설득, 에버랜드의 인기 놀이기구인 티익스프레스를 함께 타기로 했다. 이윤석은 눈을 질끈 감으며 엄청난 속도를 몸으로 맞았고, 특히 머리를 꾹 눌러 궁금증을 자아냈다.


'185cm·57kg' 이윤석, 놀이기구 타다 '가발 날아가' 혼절 "내…
운행이 끝난 후, 정신이 혼미해진 이윤석은 윤형빈의 부축을 받으며 벤치를 찾았다. 이윤석은 "내가 지금까지 탔던 놀이기구 중 최악이다. 뭐 이런 게 다 있나. 영혼이 없다"라고 말했다.

이어 "내 머리가 커밍아웃 된 것 같다. 사람들이 내 머리 정체를 알게 된 거 아닌가. 머리가 다 날아갔다"라며 머리를 손으로 누른 이유가 가발 때문이었다고 밝혔다. 이윤석이 머리를 꾹 누르고 있었음에도 불구하고, 강한 바람 탓에 가발은 제자리를 잃은 상태였고 윤형빈은 웃음을 참지 못했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

2.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

3.

박미선, 가발 쓰고 방송 복귀 "평생 유방암과 싸워야 하니까"

4.

[SC이슈] "'왕사남' 인기 탑승하려다 망신살"…이영은, 극장 좌석에 신발→'민폐' 논란 뭇매

5.

'5월 결혼' 신지, 얼굴 완전히 달라졌다..'비포 애프터 영상' 공개 "티가 나"

연예 많이본뉴스
1.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

2.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

3.

박미선, 가발 쓰고 방송 복귀 "평생 유방암과 싸워야 하니까"

4.

[SC이슈] "'왕사남' 인기 탑승하려다 망신살"…이영은, 극장 좌석에 신발→'민폐' 논란 뭇매

5.

'5월 결혼' 신지, 얼굴 완전히 달라졌다..'비포 애프터 영상' 공개 "티가 나"

스포츠 많이본뉴스
1.

'최약체인데 정우주까지?' 한국, 체코 반드시 잡는다, 선발은 소형준…"첫 단추 잘 끼우겠다"

2.

손흥민 있었으면 노렸을텐데..."토트넘 제발 강등" 기도하는 팀 있다, "예의주시 중"

3.

충격! 이란 월드컵 보이콧→'손흥민 멱살' 잡은 토트넘 공격수도 출전 거부? '가짜 뉴스' 분노 폭발 "난 그런 말 한 적 없어" 반박

4.

"한국, 절대적인 축이 없다" C조 1위 자신 日, 류지현호에 차가운 시선 …대만에는 경계심

5.

"팬들은 이래서 미친다" 사우디 '돈방석'에 이어 주급 40만파운드 인상도 사인 미룬 맨유 캡틴..'돈 보다 우승 야망이 먼저다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.