한채아, 46kg까지 빼더니..'제니 직각어깨' 완성 "20대로 돌아간 듯"

기사입력 2026-03-05 06:00


한채아, 46kg까지 빼더니..'제니 직각어깨' 완성 "20대로 돌아간 …

[스포츠조선 이게은기자] 배우 한채아가 46kg 몸매 유지를 위한 관리 루틴을 공개했다.

3일 '한채아' 채널에는 '제니 어깨 만들기 X. 일단 집 나간 내 어깨부터 찾자｜러닝·PT·플라잉요가 일상 (기다려, 여름)'이라는 영상이 공개됐다.

한채아는 해가 진 후 플라잉 요가를 하러 갔다. 그는 "원래 계획은 아침에 조깅을 하고 밤에 요가를 하는 거였는데 이루지 못했다. 아침 온도가 영하 7도여서 조깅을 하지 않기로 저와 타협을 했다"라며 멋쩍은 웃음을 지었다.


한채아, 46kg까지 빼더니..'제니 직각어깨' 완성 "20대로 돌아간 …
플라잉 요가로 땀을 뺀 다음날 아침에는 3km 조깅을 했고, 헬스장에서 PT 수업도 받았다. 한채아는 직각 어깨를 뽐내며 "항상 어깨를 피기 위해 연습한다"라고 말했고 트레이너는 "20대로 돌아간 것 같다. 자세를 바르게 하기 위해 많이 노력했는데 개선이 됐다"라며 한채아를 칭찬했다.

한편 한채아는 2018년 차범근 전 축구 국가대표 감독 아들 차세찌와 결혼했으며 슬하에 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

2.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

3.

박미선, 가발 쓰고 방송 복귀 "평생 유방암과 싸워야 하니까"

4.

[SC이슈] "'왕사남' 인기 탑승하려다 망신살"…이영은, 극장 좌석에 신발→'민폐' 논란 뭇매

5.

'5월 결혼' 신지, 얼굴 완전히 달라졌다..'비포 애프터 영상' 공개 "티가 나"

연예 많이본뉴스
1.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

2.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

3.

박미선, 가발 쓰고 방송 복귀 "평생 유방암과 싸워야 하니까"

4.

[SC이슈] "'왕사남' 인기 탑승하려다 망신살"…이영은, 극장 좌석에 신발→'민폐' 논란 뭇매

5.

'5월 결혼' 신지, 얼굴 완전히 달라졌다..'비포 애프터 영상' 공개 "티가 나"

스포츠 많이본뉴스
1.

'최약체인데 정우주까지?' 한국, 체코 반드시 잡는다, 선발은 소형준…"첫 단추 잘 끼우겠다"

2.

손흥민 있었으면 노렸을텐데..."토트넘 제발 강등" 기도하는 팀 있다, "예의주시 중"

3.

충격! 이란 월드컵 보이콧→'손흥민 멱살' 잡은 토트넘 공격수도 출전 거부? '가짜 뉴스' 분노 폭발 "난 그런 말 한 적 없어" 반박

4.

"한국, 절대적인 축이 없다" C조 1위 자신 日, 류지현호에 차가운 시선 …대만에는 경계심

5.

"팬들은 이래서 미친다" 사우디 '돈방석'에 이어 주급 40만파운드 인상도 사인 미룬 맨유 캡틴..'돈 보다 우승 야망이 먼저다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.