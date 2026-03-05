우즈, 안타까운 비보 "父 해외서 돌아가셔...내가 납골함 들고 한국으로 모셔와" ('유퀴즈')

기사입력 2026-03-05 08:29


우즈, 안타까운 비보 "父 해외서 돌아가셔...내가 납골함 들고 한국으로…

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 우즈가 가족사를 처음으로 털어놨다.

지난 4일 방송된 '유 퀴즈 온 더 블럭' 말미에는 우즈가 출연한 예고편이 공개됐다.

이날 예고에서 우즈는 군 복무 중 부른 노래로 '역주행 신화'를 쓴 근황을 전했다.

지난해 7월 전역했음에도 여전히 짧은 헤어스타일로 등장한 우즈는 "가장 원하시는 모습으로 나타나자"라면서 팬들이 좋아하는 스타일을 한 채 함박 미소를 지었다.

우즈는 13살 어린 나이에 축구하기 위해 브라질로 떠났지만, 당시부터 가수를 꿈꿨다고 밝혔다. 우즈는 "'어머니, 사실 내가 한국에 있고 싶은 이유가 있다. 가수도 되고 싶다'라고 했더니, '좋은 말 할 때 축구하러 가'라고 하셨다"라며 웃었다.


우즈, 안타까운 비보 "父 해외서 돌아가셔...내가 납골함 들고 한국으로…
이어 그는 "많은 분이 가정 형편이 좋은 줄 알고 계시는 분들이 꽤 많이 계신다"면서 "'아버지가 해외에서 돌아가셨다'라는 연락을 받고 화장을 한 납골함을 내가 안고 한국으로 모시고 들어왔다"라면서 가슴 한 켠에 묻어두었던 가족 이야기를 처음으로 털어놨다.

한편 우즈는 지난 4일 데뷔 13년 만에 정규 1집 'Archive. 1'를 발매했다.

'Archive. 1'은 데뷔 13년차 우즈가 처음 선보이는 정규 앨범이자 새로운 출발을 알리는 첫 번째 기록물이다. 오랜 시간 쌓아온 음악적 색깔과 그가 좋아하고 잘할 수 있는 것들을 집약해 완성했으며, 전곡 작사·작곡·프로듀싱에 참여했다. 총 17곡이라는 볼륨만큼 록발라드, 팝 펑크, 재즈, 얼터너티브 R&B 등 폭넓은 장르 스펙트럼을 아우르며 우즈의 음악적 세계를 다채롭게 담아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 연예계 은퇴 아니었다 "복귀 의지 강해, 韓서 제작진 미팅"

2.

'막영애' 故 심진보, 심장마비로 자택서 쓰러져...43세 요절에 충격 '8주기'

3.

'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

4.

'올가미' 윤소정, 패혈증으로 입원 5일만 사망…"지병도 없었다" 충격 ('나의 해방일지')

5.

김정태, '영재子' 야꿍이 발달장애 루머 입열었다 "영어 써 한국어 어눌할 뿐" ('아빠하고')

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 연예계 은퇴 아니었다 "복귀 의지 강해, 韓서 제작진 미팅"

2.

'막영애' 故 심진보, 심장마비로 자택서 쓰러져...43세 요절에 충격 '8주기'

3.

'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

4.

'올가미' 윤소정, 패혈증으로 입원 5일만 사망…"지병도 없었다" 충격 ('나의 해방일지')

5.

김정태, '영재子' 야꿍이 발달장애 루머 입열었다 "영어 써 한국어 어눌할 뿐" ('아빠하고')

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 대형 위기, '피 철철' 손흥민 등장할 뻔! MLS '오피셜' 공식 철퇴, SON 위협 태클 주인공 가만 안 둬..."벌금 부과" 확정

2.

충격! 이란 월드컵 보이콧→'손흥민 멱살' 잡은 토트넘 공격수도 출전 거부? '가짜 뉴스' 분노 폭발 "난 그런 말 한 적 없어" 반박

3.

소방관-전기공-우주엔지니어-교사…'낭만야구' 체코 선수들 본업 화제, 류지현호 향한 시선은 '리스펙'

4.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 최악의 폭언..."토트넘, 쏘니 그림자 시달리는 중"→"검증된 슈퍼스타 SON뿐"

5.

[오피셜]린샤오쥔 이름 없다! "오해 바로잡을 것" '반칙왕-팀킬 오명' 황대헌과 맞대결 불발...중국, 세계선수권 출전 명단 발표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.