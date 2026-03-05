"팬들에 약속했다"는 RM부터 "진짜 보고 싶다"는 정국까지..넷플릭스, BTS 컴백 예고

기사입력 2026-03-05 09:24


"팬들에 약속했다"는 RM부터 "진짜 보고 싶다"는 정국까지..넷플릭스,…

[스포츠조선 문지연 기자] 넷플릭스가 방탄소년단의 뜨거운 귀환을 알렸다.

넷플릭스가 오는 21일 오후 8시 단독 생중계하는 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>을 향한 전 세계 관심이 쏟아지는 가운데, 강렬한 티저 포스터와 예고편을 공개했다. 티저 예고편 속 방탄소년단 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국은 언제나 큰 사랑을 보내주고 상호 보완적인 관계인 '아미(ARMY, 팬덤명)'에 대한 무한 사랑을 표현하고 있다. "팬들에게 꼭 돌아오겠다고 약속했어요"라는 RM부터 "와 진짜 보고 싶다"라는 정국의 한 마디 한 마디에 진심이 녹아 있다. "하나하나 뭔가가 달라진다는 느낌을 받았어요"라는 뷔와 "저희 일곱명이 함께 길을 계속 걸어갈 수 있고 계속 헤엄쳐나갈 수 있다고 생각합니다"?라는 RM의 소감에서 3년 9개월 만에 다섯 번째 정규 앨범 'ARIRANG(아리랑)'으로 돌아오는 방탄소년단의 음악에 대한 진정성이 느껴진다.


함께 공개된 티저 포스터는 웅장한 광화문을 뒤로 한 채 서 있는 방탄소년단의 강렬한 아우라가 인상적이다. 한국의 전통이 담겨 있는 서울 광화문에서 시작, 넷플릭스를 통해 전 세계 송출되는 방탄소년단과 팬들의 벅찬 만남이 기대를 더한다. 오는 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 열리는 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>는 넷플릭스를 통해 전 세계 단독 생중계 된다. 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트이자 넷플릭스가 최초로 중계하는 음악 공연이 될 예정이다. 넷플릭스 유료 회원이라면 누구나 가장 가까운데서 방탄소년단의 컴백 무대를 즐길 수 있다. 넷플릭스는 전 세계 회원들의 취향에 맞는 영화, 시리즈, 예능 콘텐츠로 몰입감을 선사해왔으며, 라이브 콘텐츠로 엔터테인먼트 경험을 확장하고 있다. 특히 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>은 전 세계 어디서든 같은 시간, 같은 무대를 경험하는 새로운 관람 방식을 제공한다는 점에서 기대된다.

에미상, 그래미, 오스카, 미국 슈퍼볼 하프타임쇼, 2012년 런던올림픽 개막식, 마돈나, 비욘세, 리아나의 공연 등 세계 최정상급 무대를 연출한 '라이브 연출 거장' 해미시 해밀턴 감독이 공연을 진두지휘한다. 단순한 공연 중계가 아닌 무대 위 움직임과 감정선까지 따라가는 새로운 라이브 공연 시청 경험이 펼쳐질 예정이다.

방탄소년단의 역사적 컴백 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>?은 넷플릭스에서 오는 21일 오후 8시 전 세계 단독 생중계 된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

