박나래X키 '주사이모' 타격 폼 잃은 '놀토'→투바투 연준X태현 앞세운 '놀목'은 다를까

오는 19일 저녁 8시 40분에 첫 방송될 tvN '놀라운 목요일'이 첫 티저 영상과 대표 이미지를 공개하며 시청자들의 심박수와 텐션을 상승시킬 '도레미 노래방'의 탄생을 예고하고 있다.
믿고 보는 붐, 이용진, 정이랑, 조째즈, 서은광이 뭉친 '놀라운 목요일'은 노래방을 콘셉트로 두 팀이 대결을 펼치는 음악 예능 프로그램. '놀라운 토요일'의 스핀오프 프로그램으로 '도레미 마켓'의 세계관을 '도레미 노래방'으로 확장, 흥과 감성이 충만한 시간을 통해 즐거움을 선사할 예정이다.
먼저 "드디어 번듯한 노래방을 오픈했습니다"라는 붐의 힘찬 외침으로 시작된 첫 티저 영상에는 시대를 뒤흔든 히트곡과 뜨거운 열기로 가득 찬 현장을 엿볼 수 있어 기대감을 높이고 있다. 특히 '낭만부부'로 사랑받고 있는 김해준과 나보람, 투모로우바이투게더 연준과 태현, '솔로지옥 시즌5' 김민지와 신현우 등 화려한 게스트들이 총출동해 흥미를 더한다.
또한 투모로우바이투게더 연준과 태현이 1990년대를 휩쓸었던 엄정화의 '초대'를, 킥플립 계훈과 케이주는 듀스의 '말하자면'을 안무와 선보여 '놀라운 목요일'에서만 볼 수 있는 색다른 무대들도 궁금해진다. 뿐만 아니라 '고음 장인' 서은광의 하늘을 찌를 듯한 돌고래 고음과 세대를 막론하고 구수한 트로트를 즐기는 모습도 이어져 남녀노소의 취향을 저격할 '놀라운 목요일'의 첫 방송이 더욱 기다려지고 있다.
그런가 하면 대표 이미지에는 마이크, 미러볼, 탬버린 등 음악, 노래방과 관련된 소품들이 담겨 다양한 장르의 음악과 함께 시청자들의 스트레스를 날려줄 '놀라운 목요일'의 콘셉트와 분위기를 확인할 수 있어 눈길을 끈다.