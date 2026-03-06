"김태리 누나 보며 마음 아파"…'태리쌤' 최현욱, 철부지 동생美 통했다

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 최현욱이 '방과후 태리쌤'에서 서툰 모습 뒤에 숨겨진 따뜻한 배려와 책임감으로 시청자의 공감을 이끌어내고 있다.
지난 방송에서 최현욱은 아이들에게 야구를 하자고 제안하며 적극적으로 소통하는가 하면 서툰 요리 솜씨로 아이들을 위해 김밥을 만드는 등 보조쌤으로서 현장 분위기를 따뜻하게 이끌었다. 김태리와의 의견 충돌 장면에서는 솔직하고 여린 면모도 드러났다. 최현욱은 "너 지금까지 편하게 한거야"라고 다그치는 김태리에게 "무서워요, 나 집에 가고 싶어"라면서도 "편하게 했다고요 내가? 내가 얼마나. 나도 할 말이 많아요"라고 억울한 심경을 소심하게 드러내 웃음을 더했다.
김태리는 "네가 한 부분에서 100% 만족한 부분이 없어. 너 인정해?라고 묻자 최현욱은 "내가 100% 어떻게 만족을 시키냐. 누나는 뭐가 맘에 안드는지 모르겠지만 내 할일을 했다고 생각한다"라고 답변했으나 이어진 제작진과의 인터뷰에서 최현욱은 "저는 다해야 되는데 교육까지 하라면..저도 아예 안하는게 아닌데"라며 눈물을 글썽였다. '현욱이 이토록 속상해하는 이유'라는 자막과 함께 공개된 영상에서는 현욱이 수업 중에 아이가 추울까봐 핫팩을 챙겨주려다 대본 리딩 흐름을 따라가지 못한 모습, 아픈 김태리를 위해 차를 준비했지만 끝내 전하지 못한 장면 등이 담기며 그의 보이지 않는 노력들이 조명됐다. 이어 "누나를 생각하는 내 마음을 과연 누나가 알아줄까 했을 때 저도 서운한 부분이 있다"며 "서운하긴 하다"고 시무룩한 모습으로 제작진에게 속내를 고백했다.
아이들의 눈높이에 맞춰 다가간 최현욱은 어느새 아이들과 빠르게 가까워진 모습을 보였다. 이에 김태리도 "진짜 열받는 점은 애들이 곧 저보다 감자쌤을 좋아하게 될 것 같다는 거예요"라는 귀여운 질투로 웃음을 더했다.
다소 서툴지만 꾸밈없는 매력은 오히려 진정성을 더하며, 선생님으로서 성장해가는 최현욱의 모습을 더욱 기대케 만들었다. 무엇보다 데뷔 후 첫 고정 예능을 통해 그간 쉽게 접할 수 없었던 솔직한 모습들을 보여준 이번 도전은 그의 행보에 또 하나의 의미있는 전환점이 될 것으로 기대를 모은다.
한편 최현욱은 '스물다섯 스물하나' '약한영웅 Class 1' 'D.P. 시즌2' '반짝이는 워터멜론' '하이쿠키' '그놈은 흑염룡' '약한영웅 Class 2' 등 장르를 가리지 않는 폭넓은 스펙트럼의 연기로 업계 안팎의 주목을 한 몸에 받는 배우다. 넷플릭스 새 시리즈 '맨 끝줄 소년'과 디즈니+ '현혹' 공개를 앞두고 있다.
