"김태리 누나 보며 마음 아파"…'태리쌤' 최현욱, 철부지 동생美 통했다

기사입력 2026-03-06 08:40


"김태리 누나 보며 마음 아파"…'태리쌤' 최현욱, 철부지 동생美 통했다

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 최현욱이 '방과후 태리쌤'에서 서툰 모습 뒤에 숨겨진 따뜻한 배려와 책임감으로 시청자의 공감을 이끌어내고 있다.

최현욱은 tvN '방과후 태리쌤'에서 출연진 중 막내이자 연극반 '감자쌤'으로 활약 중이다.

'방과후 태리쌤'은 전교생이 18명인 작은 마을의 초등학교에 방과후 연극반을 열고 출연진들이 선생님으로서 아이들을 가르치는 도전을 담은 리얼리티 신규 예능 프로그램이다.

지난 방송에서 최현욱은 아이들에게 야구를 하자고 제안하며 적극적으로 소통하는가 하면 서툰 요리 솜씨로 아이들을 위해 김밥을 만드는 등 보조쌤으로서 현장 분위기를 따뜻하게 이끌었다. 김태리와의 의견 충돌 장면에서는 솔직하고 여린 면모도 드러났다. 최현욱은 "너 지금까지 편하게 한거야"라고 다그치는 김태리에게 "무서워요, 나 집에 가고 싶어"라면서도 "편하게 했다고요 내가? 내가 얼마나. 나도 할 말이 많아요"라고 억울한 심경을 소심하게 드러내 웃음을 더했다.

김태리는 "네가 한 부분에서 100% 만족한 부분이 없어. 너 인정해?라고 묻자 최현욱은 "내가 100% 어떻게 만족을 시키냐. 누나는 뭐가 맘에 안드는지 모르겠지만 내 할일을 했다고 생각한다"라고 답변했으나 이어진 제작진과의 인터뷰에서 최현욱은 "저는 다해야 되는데 교육까지 하라면..저도 아예 안하는게 아닌데"라며 눈물을 글썽였다. '현욱이 이토록 속상해하는 이유'라는 자막과 함께 공개된 영상에서는 현욱이 수업 중에 아이가 추울까봐 핫팩을 챙겨주려다 대본 리딩 흐름을 따라가지 못한 모습, 아픈 김태리를 위해 차를 준비했지만 끝내 전하지 못한 장면 등이 담기며 그의 보이지 않는 노력들이 조명됐다. 이어 "누나를 생각하는 내 마음을 과연 누나가 알아줄까 했을 때 저도 서운한 부분이 있다"며 "서운하긴 하다"고 시무룩한 모습으로 제작진에게 속내를 고백했다.

다음 날 아침, 거실에서 수업 준비를 하다 잠든 김태리를 보며 많은 생각에 잠긴 듯한 최현욱은 제작진과의 인터뷰에서 "그렇게 거실에서 자고 있는 누나를 보니 마음이 아팠다. 되게 반성하게 되더라"라며 "저도 옆에서 최대한 도와드려야겠다고 생각해서 삶은 달걀, 커피, 사과에 땅콩버터를 준비했다"고 말하며 정 많고 여린 막내의 성장기를 예고했다.

아이들의 눈높이에 맞춰 다가간 최현욱은 어느새 아이들과 빠르게 가까워진 모습을 보였다. 이에 김태리도 "진짜 열받는 점은 애들이 곧 저보다 감자쌤을 좋아하게 될 것 같다는 거예요"라는 귀여운 질투로 웃음을 더했다.

다소 서툴지만 꾸밈없는 매력은 오히려 진정성을 더하며, 선생님으로서 성장해가는 최현욱의 모습을 더욱 기대케 만들었다. 무엇보다 데뷔 후 첫 고정 예능을 통해 그간 쉽게 접할 수 없었던 솔직한 모습들을 보여준 이번 도전은 그의 행보에 또 하나의 의미있는 전환점이 될 것으로 기대를 모은다.


한편 최현욱은 '스물다섯 스물하나' '약한영웅 Class 1' 'D.P. 시즌2' '반짝이는 워터멜론' '하이쿠키' '그놈은 흑염룡' '약한영웅 Class 2' 등 장르를 가리지 않는 폭넓은 스펙트럼의 연기로 업계 안팎의 주목을 한 몸에 받는 배우다. 넷플릭스 새 시리즈 '맨 끝줄 소년'과 디즈니+ '현혹' 공개를 앞두고 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 전남편 가정폭력 고백 "아들이 '주먹 배신자'로 저장..맞을까 봐 두려워해"

2.

김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 싫어"

3.

박수홍, 55세 아빠의 재력...17개월 딸 위해 5성급 호텔 디저트 '싹쓸이'

4.

김주하, 전 남편 폭력에 子 트라우마 고백 "장롱에 숨어 안 나와..아빠라고 안 불러"

5.

'롤러코스터' 배우, 충격 근황..활동 중단 이유 "거만한 행동 소문나 일 끊겨"

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 전남편 가정폭력 고백 "아들이 '주먹 배신자'로 저장..맞을까 봐 두려워해"

2.

김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 싫어"

3.

박수홍, 55세 아빠의 재력...17개월 딸 위해 5성급 호텔 디저트 '싹쓸이'

4.

김주하, 전 남편 폭력에 子 트라우마 고백 "장롱에 숨어 안 나와..아빠라고 안 불러"

5.

'롤러코스터' 배우, 충격 근황..활동 중단 이유 "거만한 행동 소문나 일 끊겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

'17년 걸렸다!' 한국 첫 경기 승, 체코 11대4 완파…문보경 그랜드슬램+위트컴·존스 대폭발[도쿄 리뷰]

2.

미쳤다! 단 3타석 만에 '백투백 멀티홈런', 마이너 홈런왕의 괴력...일본, 대만, 호주 방패도 뚫는다

3.

'몰래 온 손님'의 극찬, "숨 막히는 타선 업그레이드, LG와 함께 2강 출발"

4.

'잠실 빅보이' 2G만에 터졌다. 배찬승 149km를 밀어서. 김현수 공백 메울자 인정. "1군 시합만으로도 감사"

5.

'한국 좀 치네' 외신도 감탄! '4홈런 폭발' 17년만 대기록…'좋은 출발' 기세 몰아 일본까지 잡는다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.