'웨딩화보 삭제' 17기 영수, 파혼설에 "어그로 끌려고 올린 것..상견례도 안 했다"

기사입력 2026-03-06 08:59


'웨딩화보 삭제' 17기 영수, 파혼설에 "어그로 끌려고 올린 것..상견…
사진=촌장주점

[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 17기 영수가 파혼에 대해 해명했다.

6일 '나는 술로' 채널에는 '나는 솔로 출연진들의 숨기고 싶은 흑역사와 과거 속궁합 고민썰 feat. 피지컬탑 26기 영철'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

17기 영수는 지난해 여자친구와 찍은 웨딩 화보를 공개했지만 결별하면서 파혼설에 휩싸인 바 있다. 17기 영수는 파혼에 대한 이야기가 나오자 "저는 주기적으로 릴스를 올리는 편인데, 웨딩 촬영을 한다는 내용으로 영상을 올린 적이 있다. 사람들이 실제로 결혼하는 걸로 알 것 같았고, 어그로를 끌 수 있겠다는 마음에 올렸다. 당시 여자친구도 재밌겠다고 해서 올린 거였다"라고 설명했다.


'웨딩화보 삭제' 17기 영수, 파혼설에 "어그로 끌려고 올린 것..상견…
사진=나는술로
이어 "아는 웨딩업체 대표님이 예행 연습 삼아서 찍어보는 게 어떻겠냐고 해서 모델이 된 거였다. 그땐 그분과 끝까지 갈 줄 알았다"라고 덧붙였다.

"결국 파혼한 게 맞긴 하다"라는 반응이 돌아오자 17기 영수는 "파혼은 아니다. 부모님이 아는 것도 아니고 결혼 날짜를 받은 것도 아니었다. 제가 아는 파혼은 청첩장도 돌리고 상견례를 하고 확신을 가진 후 깨진 거다. 그냥 사진만 찍어보자는 거였다"라고 강조했다.

한편 17기 영수는 2023년 '나는 솔로' 17기 출연자로 S반도체 연구원이다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 故최진실母 "딸 남긴 부동산 2채, 19년 동안 매각 안해…月천오백만원 임대료 환희·준희에게→유산 논란 '억울'"(연예뒤통령)

2.

김주하, 전 남편 폭력에 子 트라우마 고백 "장롱에 숨어 안 나와..아빠라고 안 불러"

3.

김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 싫어"

4.

故 김흥기, 공연 끝나고 분장실서 쓰러졌다...5년 의식불명 끝 별세 '17주기'

5.

송지효, 하루 1개 팔리던 속옷 사업..."제품 좋은데 몰라 슬퍼" 울컥

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 故최진실母 "딸 남긴 부동산 2채, 19년 동안 매각 안해…月천오백만원 임대료 환희·준희에게→유산 논란 '억울'"(연예뒤통령)

2.

김주하, 전 남편 폭력에 子 트라우마 고백 "장롱에 숨어 안 나와..아빠라고 안 불러"

3.

김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 싫어"

4.

故 김흥기, 공연 끝나고 분장실서 쓰러졌다...5년 의식불명 끝 별세 '17주기'

5.

송지효, 하루 1개 팔리던 속옷 사업..."제품 좋은데 몰라 슬퍼" 울컥

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! SD 송성문, '비거리 131m' 메이저리그 마수걸이포 작렬! 팀 12득점 빅이닝 포문 열었다

2.

'KIA 초대박 예고' 이래서 비난 감수하고 뽑았구나…김도영만 '국대 타이거즈' 빛내는 게 아니다

3.

'몰래 온 손님'의 극찬, "숨 막히는 타선 업그레이드, LG와 함께 2강 출발"

4.

'잠실 빅보이' 2G만에 터졌다. 배찬승 149km를 밀어서. 김현수 공백 메울자 인정. "1군 시합만으로도 감사"

5.

'17년 걸렸다!' 한국 첫 경기 승, 체코 11대4 완파…문보경 그랜드슬램+위트컴·존스 대폭발[도쿄 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.