표예진 "만 19살에 대X항공 최연소 승무원, 1년 반 근무했다"(전현무계획3)

기사입력 2026-03-06 09:10


[스포츠조선 김소희 기자]'전현무계획3'에 출연한 배우 표예진이 승무원에서 배우로 인생 항로를 바꾸게 된 사연과 발로 뛰었던 데뷔 시절을 허심탄회하게 털어놓는다.

6일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 21회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 표예진이 제주에서 신선한 해산물을 즐기며 진솔한 이야기를 나누는 모습이 펼쳐진다.

이날 세 사람은 제주 모슬포항에 위치한 대정오일 시장으로 향한다. 이들은 과거 옥돔을 팔던 식당이 '보말 칼국수'로 메뉴를 변경해 입소문을 탄 '찐' 맛집을 찾아간다. 식당에서 이들은 곧장 '보말 칼국수'를 주문하고, 칼국수를 맛본 곽튜브는 "진짜 고급지고 진한 미역국 같다"며 '엄지 척'을 한다. 표예진 역시 "우리 둘 다 최근 생일이었는데 완전 생일상이네~"라고 흡족해한다. 생일 이야기가 나오자, 곽튜브는 "이번 생일 때 현무 형이 내 아내가 갖고 싶어 하던 물건을 딱 사줘서 소름이 돋았다"며 '전현무 미담'을 방출한다.


훈훈한 분위기 속 전현무는 "사실 난 예진 씨가 승무원 출신인 걸 몰랐다. 그것도 최연소라던데?"라고 묻는다. 표예진은 "만 19세에 승무원을 시작해 1년 반 정도 근무했다"며 당시 이야기를 꺼낸다. 이어 그는 배우로 전향한 이유에 대해 "10년 후를 생각했을 때, 도전하는 일을 해보고 싶었다"고 솔직하게 밝힌다. 그러면서 표예진은 "데뷔 초, 하루에 열 군데씩 프로필을 돌리러 다녔다"며 직접 발로 뛰었던 무명시절을 언급해 전현무-곽튜브를 놀라게 한다.

진솔한 이야기를 나누며 한층 가까워진 세 사람은 다음 코스로 발걸음을 옮긴다. 세계 최초 '다금바리 회치기' 특허를 가진 명장 맛집을 찾아간 것. 여기서 이들은 한 마리에 240만 원을 호가하는 다금바리 회를 영접한다. 과연 명장의 손끝에서 탄생한 다금바리 회 맛이 어떠할지 뜨거운 궁금증이 쏠린다.

제주 바다의 깊은 풍미와 세 사람의 진솔한 인생사가 어우러진 '제주 해산물의 모든 것' 특집은
6일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 21회에서 확인할 수 있다.

