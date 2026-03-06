종영 2회 남았다…‘아너’ 정은채 위험한 선택, 연우진 흑막 진실 밝혀질까

|
이는 단순한 동맹 이상의 의미를 지닌다. 법과 정의를 지키기 위해 '넘어서는 안 되는 선'을 지켜왔던 강신재가 스스로 그 경계를 넘었다는 점에서다. 특히 이 선택은 20년을 함께해온 동료 변호사이자 친구인 윤라영과 황현진(이청아)과의 관계에도 균열을 가져올 수 있다. 두 사람이 백태주의 정체를 알게 될 경우 결코 쉽게 용서할 수 없는 선택이기 때문이다. 강신재의 결단이 사건의 판도를 어떻게 뒤흔들지 관심이 쏠린다.
후반부의 중심에 선 인물은 백태주다. 그는 정치·재계·법조계를 잇는 성매매 카르텔의 은폐를 위해 만들어진 디지털 플랫폼 '커넥트인'의 설계자이자, 지금까지 사건의 흐름을 조종해온 인물이다.
당시 신인 배우 서지윤은 고위층의 착취를 견디지 못하고 극단적인 선택을 했지만 가해자들은 처벌받지 않았다. 이후 향락을 매개로 한 권력의 연결고리는 더욱 공고해졌고, 백태주는 이 구조를 무너뜨리지 않는 한 어떤 시스템도 의미가 없다고 주장한다. 그는 성매매를 미끼로 한 덫 역시 썩은 구조를 도려내기 위한 선택이었다고 말하며 "목적을 위해서는 수단을 가리는 것이 아니라 고르는 것"이라는 왜곡된 신념을 드러냈다. 그가 어디까지 파괴를 원하고 있는지, 또 서지윤과 어떤 관계였는지가 남은 이야기를 관통할 핵심 포인트다.
이 드라마의 출발점은 20년 전 잔혹한 폭력 사건으로 얽히게 된 세 친구의 이야기다. 윤라영, 강신재, 황현진은 서로를 지키기 위해 공범이 될 수밖에 없었던 그날 이후 각자의 방식으로 진실과 맞서왔다.
세 사람은 '커넥트인' 사건을 추적하며 침묵 속에 묻혀 있던 피해 사실을 세상 밖으로 드러냈고, 거대한 권력에 맞서 싸워왔다. 그러나 여전히 카르텔은 견고하게 남아 있으며 수많은 피해자들의 삶과 명예는 회복되지 못한 상태다.
이제 마지막 남은 것은 '커넥트인'을 향한 법적 대응이다. 강신재가 스스로 위험한 선택을 감수한 가운데 윤라영과 황현진이 거대한 카르텔을 무너뜨리고 짓밟힌 명예를 되찾을 수 있을지 결말에 시선이 집중된다.
