'오상진♥' 김소영, '70억 CEO'는 다르네...출산 후 바로 출근 "조리원 줄일까"

기사입력 2026-03-06 18:01


'오상진♥' 김소영, '70억 CEO'는 다르네...출산 후 바로 출근 …

[스포츠조선 정안지 기자] 현재 둘째를 임신 중인 방송인 겸 CEO 김소영이 "3주 예약했는데 2주로 줄일까 고민 중"이라며 조리원 계획을 언급해 눈길을 끈다.

김소영은 6일 자신의 SNS를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 김소영은 운동 기구 사진과 함께 "운동하고 왔다. 요즘 기분 좋다고 일을 많이 했더니 이 세상에서 제일 뻣뻣한 몸을 경험했다. 남은 한 달 잘 버틸 수 있겠지"라면서 걱정했다. 앞서 김소영은 지난해 12월 둘째 임신 6개월 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

김소영의 두 번째 스케줄은 첫째 딸 수아 양 하굣길 함께 하기였다. 김소영은 "당분간 하교길에 못올것 같아서 오늘 와 보았다. 귀여운 내 딸"이라면서 엄마의 손을 꼭 잡고 집으로 이동 중인 딸의 모습을 공개해 눈길을 끌었다.


'오상진♥' 김소영, '70억 CEO'는 다르네...출산 후 바로 출근 …
이때 김소영은 "조리원 2주 걱정 안 되나. 나는 큰 애 보고 싶어서 쉬질 못했다"라는 말에 "바로 출근해야 하니 회복할 겸 조리원에서 일도 할 겸 3주 예약했다"라고 말했다. 이어 그는 "2주로 줄일까 계속 고민 중이다"라고 전했다.

그러자 이를 본 한 팬은 "셋째 없다면 3주 동안 회복 잘하고 나와라"고 했고, 김소영은 "셋째는 절대 없다고 단언하셔서 그러면 그리해볼까"라며 고민에 빠졌다.

최근 유튜브 채널 '김소영의 띵그리TV'에는 오상진이 김소영을 위해 깜짝 베이비 샤워 이벤트를 준비한 모습이 담겼다.

오상진은 풍선 장식과 꽃 장식, 축하 현수막까지 세심하게 꾸민 가운데 '2세 계획 공식 은퇴'라고 적힌 띠를 착용하고 있어 눈길을 끌었다. 이에 김소영은 "공식 은퇴냐"라고 물었고, 오상진은 "더 이상 2세는 없다. 내 나이가 너무 많다"라고 말해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 후 출산' 이시영, 생후 133일 해든이 학대사에 울컥...“옹알이할 시기에 어떻게”

2.

[SC이슈] “출연진 약하다” JTBC 요구 논란…‘히말라야 원정대’ 발대식 현장서 돌연 취소

3.

"굳이 왜 이휘재냐"…'불후의 명곡' 복귀 소식에 시청자 게시판 시끌

4.

'응팔' 이문정, 두번 유산 끝 임신 "셋째는 딸, 현재 25주차"[전문]

5.

윤종신, 34세 장항준과 투샷 공개 "대박까지 22년 걸렸네"

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 후 출산' 이시영, 생후 133일 해든이 학대사에 울컥...“옹알이할 시기에 어떻게”

2.

[SC이슈] “출연진 약하다” JTBC 요구 논란…‘히말라야 원정대’ 발대식 현장서 돌연 취소

3.

"굳이 왜 이휘재냐"…'불후의 명곡' 복귀 소식에 시청자 게시판 시끌

4.

'응팔' 이문정, 두번 유산 끝 임신 "셋째는 딸, 현재 25주차"[전문]

5.

윤종신, 34세 장항준과 투샷 공개 "대박까지 22년 걸렸네"

스포츠 많이본뉴스
1.

대실망! 한국 WBC 우승 후보 제외→미국·일본도 약점은 있다…스쿠발 OUT+오타니로 인한 수비 불안

2.

송성문 충격 소식! 복사근 부상 재발→교체 아웃…빛바랜 첫 홈런포+유격수 데뷔전

3.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 일본 축구 비상, 모리야스 또 대국민 사과 위기...이번엔 '日 손흥민' 부상 시그널 "당분간 뛰지 못할 것"

4.

"착한 강정호" 입증 만루포, 또 300억 대박 사례 나오나…LG, 도대체 얼마 준비해야 하나

5.

김민재, 일본, 또 일본, 또또 일본, 또또또 일본...무너진 韓 최고 재능 자존심, 고작 이정도인가 '日 에이스보다 낮은 6위'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.