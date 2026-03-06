태진아 '가시여인아', 노래교실 최고 인기곡…전국서 울려 퍼진다

기사입력 2026-03-06 18:29


태진아 '가시여인아', 노래교실 최고 인기곡…전국서 울려 퍼진다
사진 제공=진아엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 태진아 신곡 '가시여인아'가 노래교실 최고 인기곡으로 떠오르며 국민적인 사랑을 받고 있다.

지난해 12월 발표된 '가시여인아'는 서정적인 가사에 슬픈 멜로디, 태진아 특유의 허스키 창법이 완벽하게 어우러져 듣는 사람들의 코끝을 찡하게 만들면서 중장년층을 중심으로 큰 인기를 얻고 있다.

특히 '가시여인아'는 지난 2월 설특집으로 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서 태진아가 치매와 싸우는 부인 옥경이를 지극정성 간병하는 모습과 옥경이 앞에서 '가시여인아'를 라이브로 부른 장면이 방송을 타면서 엄청난 감동을 불러 일으켰다. 이후 전국의 노래방과 노래교실에서 '가시여인아' 열풍이 불면서 최고 인기곡으로 떠올랐다.

'가시여인아'는 잠시 스쳐간 사랑이 가슴 속에 가시처럼 남아 있다는 슬픈 정서를 태진아가 특유의 창법으로 쏟아내 노래를 듣는 사람들의 마음을 울컥하게 만드는 곡이다. '가시여인아'가 감정이입과 가창력이 좋아야 잘 부를 수 있는 곡인 까닭에, 노래 솜씨를 뽐내고 싶은 사람들의 가창 욕구를 자극하면서 전국의 노래방과 노래교실에서 애창곡으로 떠오른 것으로 풀이된다.

태진아 소속사 진아엔터테인먼트 관계자는 "'가시여인아'가 완성도도 높고, '조선의 사랑꾼'에서 감동스런 장면까지 연출되면서 전국의 노래교실과 유튜브 노래교실에서 방문요청, 출연요청이 꾸준히 들어오고 있다"면서 "현재는 음악방송을 통해 '가시여인아'로 팬들을 만나고 있는데, 향후 다양한 경로로 전국 각지의 팬들을 직접 만날 것을 추진하겠다"고 말했다.

태진아 '가시여인아' 인기에 그의 패션도 한몫을 하고 있다. 태진아는 음악방송에 출연하면서 무대마다 다른 색상의 수트와 스카프로 시청자들의 눈과 귀를 동시에 만족시키고 있다. 화려하면서도 깔끔한 스카프 패션이 슬픈 곡조의 '가시여인아'와 묘하게 잘 어울리면서 화제를 불러일으키고 있다.

오랜만에 정통 트로트로 활동에 나선 태진아는 '가시여인아'로 그 어느때보다 왕성한 활동을 벌여 나가고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"상속 0원"이라던 최준희…故 최진실 모친 "부동산 두 채 상속"

2.

"굳이 왜 이휘재냐"…'불후의 명곡' 복귀 소식에 시청자 게시판 시끌

3.

'응팔' 이문정, 두번 유산 끝 임신 "셋째는 딸, 현재 25주차"[전문]

4.

안상태 "층간소음 누명에 인생 멈췄다…딸에 '신체 자르라' 악플까지"

5.

양세찬♥지예은, 또 터진 열애설…"둘이 데이트 봤다" 목격담 등장

연예 많이본뉴스
1.

"상속 0원"이라던 최준희…故 최진실 모친 "부동산 두 채 상속"

2.

"굳이 왜 이휘재냐"…'불후의 명곡' 복귀 소식에 시청자 게시판 시끌

3.

'응팔' 이문정, 두번 유산 끝 임신 "셋째는 딸, 현재 25주차"[전문]

4.

안상태 "층간소음 누명에 인생 멈췄다…딸에 '신체 자르라' 악플까지"

5.

양세찬♥지예은, 또 터진 열애설…"둘이 데이트 봤다" 목격담 등장

스포츠 많이본뉴스
1.

김민재, 일본, 또 일본, 또또 일본, 또또또 일본...무너진 韓 최고 재능 자존심, 고작 이정도인가 '日 에이스보다 낮은 6위'

2.

제구만되면 국대 에이스인데... '45개로 3이닝 노히트' 시즌때도 이렇게만 던져주라[오키나와 현장]

3.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 일본 축구 비상, 모리야스 또 대국민 사과 위기...이번엔 '日 손흥민' 부상 시그널 "당분간 뛰지 못할 것"

4.

이번엔 1이닝도 못막았다. 4사구 4개로 1실점 강판. 정우영 진짜 괜찮나[오키나와 현장]

5.

'어쩌다 이렇게 콩가루가 됐나' 임시 감독 교체 지시에 좌석을 내리치고 물병 던진 토트넘 '불만러' 포로..강등 공포에 떨고 있는 팬들 비난 집중 포화 "유치한 녀석아, 정신 차려라"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.