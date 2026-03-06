[공식] 유해진X박지훈X장항준 통했다…‘왕과 사는 남자’, 개봉 31일 만 1000만 돌파
[스포츠조선 조민정 기자] 영화 '왕과 사는 남자'가 1000만 관객을 돌파하며 1000만 영화 반열에 올랐다.
영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '왕과 사는 남자'는 개봉 31일 만인 6일 오후 6시 32분 누적 관객 수 1000만 명을 넘어섰다. 이로써 작품은 역대 34번째, 한국 영화로는 25번째 천만 영화에 이름을 올렸다. 2024년 '범죄도시4' 이후 약 2년 만에 등장한 1000만 영화다.
사극 장르로는 '왕의 남자', '광해, 왕이 된 남자', '명량'에 이어 네 번째 천만 기록이다. 최근 극장가 침체 속에서 이뤄낸 성과라는 점에서 더욱 의미가 크다는 평가가 나온다.
이번 흥행은 배우와 제작진에게도 의미 있는 기록을 남겼다. 장항준 감독은 이번 작품으로 첫 1000만 영화감독 반열에 올랐다. 유해진은 '왕의 남자', '베테랑', '택시운전사', '파묘'에 이어 다섯 번째 천만 영화를 기록했다.
박지훈 역시 이번 작품을 통해 첫 1000만 영화를 달성했다. 특히 장편 영화 데뷔작으로 1000만 관객을 기록한 사례는 '변호인'의 임시완, '파묘'의 이도현에 이어 세 번째다. 유지태 또한 데뷔 이후 처음으로 천만 영화 타이틀을 얻게 됐다.
한편 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포를 배경으로 마을의 부흥을 위해 스스로 유배를 택한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 사극 영화다.
유해진, 박지훈, 전미도, 유지태 등이 출연해 세대를 아우르는 연기 앙상블을 선보였다. 웃음과 감동을 동시에 전하는 이야기와 배우들의 안정적인 연기가 입소문을 타며 흥행을 이어가고 있다.
