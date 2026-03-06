민혜연, ♥주진모 '부부싸움 주범' 만났다 "2박3일 혼자 둬, 바람난 줄"

기사입력 2026-03-06 19:07


민혜연, ♥주진모 '부부싸움 주범' 만났다 "2박3일 혼자 둬, 바람난 …

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 주진모와 아내 민혜연이 남편의 낚시 모임 친구들과 함께한 골프 라운딩 일상을 공개했다.

6일 민혜연의 유튜브 채널에는 '이 조합 괜찮을까...? 부부싸움의 주범(?) 낚시 멤버들과 라운딩하면 생기는 일'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

민혜연은 영상 소개글을 통해 "먹을 때마다 사진 찍어 보내고… 2박 3일 저를 혼자 두게 만드는 마성의 낚시 친구들과 같이 라운딩을 하고 왔습니다… 그들은 무사했을까요?"라고 적어 눈길을 끌었다.

민혜연은 이른 새벽 골프장으로 향하며 "오늘은 남편 낚시 멤버들과 골프를 친다"고 밝혔다. 그는 "하다 하다 낚시 멤버들과 골프까지 치게 됐다"며 웃음을 보였다.

이어 "오늘은 저와 남편이 한 팀이고 남편 낚시 친구분들이 한 팀"이라며 주진모의 낚시 모임 멤버들에 대해 "자기들끼리 엄청 신났다. 여자 네 명보다 더 시끄럽다"고 말해 유쾌한 분위기를 전했다. 실제로 라운딩 내내 주진모와 친구들은 환호와 장난을 주고받으며 즐거운 시간을 보냈다.


민혜연, ♥주진모 '부부싸움 주범' 만났다 "2박3일 혼자 둬, 바람난 …
특히 민혜연은 유독 신이 난 주진모를 보며 "오빠가 라운딩에서 이렇게 말 많고 신나 보이는 건 처음인 것 같다. 난리 났다"고 말해 웃음을 자아냈다.

골프를 마친 뒤에는 함께 식사를 하며 여유로운 시간을 보냈다. 민혜연은 "남편이 비린 음식을 잘 못 먹어서 결혼 후 보리굴비를 한 번도 못 먹었다"며 "남편을 만나고 6~7년 만에 먹는 것"이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

앞서 민혜연은 주진모와 후쿠오카 여행을 떠났을 당시, 음식 사진을 찍는 남편을 보며 "바람 난거 아니냐"고 의심의 눈초리를 보낸 바 있다. 민혜연은 남편의 행동을 두고 "생전 사진을 안 찍던 남편이 갑자기 자기 먹는 메뉴들을 찍어서 낚시하는 아저씨들 단톡방에 계속 올린다. 저는 그 단톡방이 페이크라고 본다. 이게 말이 되냐. 50대 아저씨들이 서로 먹는 음식 사진을 공유하고 있다는게"라고 의심했다. 이에 주진모는 해당 단톡방을 직접 보여주며 "봐라"라며 한숨을 쉬었다.


한편 서울대 의대 출신 민혜연은 지난 2019년 배우 주진모와 결혼했다. 또한 유튜브 채널 '의사 혜연'을 운영 중이며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"상속 0원"이라던 최준희…故 최진실 모친 "부동산 두 채 상속"

2.

"굳이 왜 이휘재냐"…'불후의 명곡' 복귀 소식에 시청자 게시판 시끌

3.

'응팔' 이문정, 두번 유산 끝 임신 "셋째는 딸, 현재 25주차"[전문]

4.

안상태 "층간소음 누명에 인생 멈췄다…딸에 '신체 자르라' 악플까지"

5.

양세찬♥지예은, 또 터진 열애설…"둘이 데이트 봤다" 목격담 등장

연예 많이본뉴스
1.

"상속 0원"이라던 최준희…故 최진실 모친 "부동산 두 채 상속"

2.

"굳이 왜 이휘재냐"…'불후의 명곡' 복귀 소식에 시청자 게시판 시끌

3.

'응팔' 이문정, 두번 유산 끝 임신 "셋째는 딸, 현재 25주차"[전문]

4.

안상태 "층간소음 누명에 인생 멈췄다…딸에 '신체 자르라' 악플까지"

5.

양세찬♥지예은, 또 터진 열애설…"둘이 데이트 봤다" 목격담 등장

스포츠 많이본뉴스
1.

김민재, 일본, 또 일본, 또또 일본, 또또또 일본...무너진 韓 최고 재능 자존심, 고작 이정도인가 '日 에이스보다 낮은 6위'

2.

제구만되면 국대 에이스인데... '45개로 3이닝 노히트' 시즌때도 이렇게만 던져주라[오키나와 현장]

3.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 일본 축구 비상, 모리야스 또 대국민 사과 위기...이번엔 '日 손흥민' 부상 시그널 "당분간 뛰지 못할 것"

4.

이번엔 1이닝도 못막았다. 4사구 4개로 1실점 강판. 정우영 진짜 괜찮나[오키나와 현장]

5.

'어쩌다 이렇게 콩가루가 됐나' 임시 감독 교체 지시에 좌석을 내리치고 물병 던진 토트넘 '불만러' 포로..강등 공포에 떨고 있는 팬들 비난 집중 포화 "유치한 녀석아, 정신 차려라"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.