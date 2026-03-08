임미숙, 옷장 가득채운 에르메스·샤넬백 자랑 "♥김학래, 죄 지을 때마다 사줘"

기사입력 2026-03-08 05:59


임미숙, 옷장 가득채운 에르메스·샤넬백 자랑 "♥김학래, 죄 지을 때마다…

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 임미숙이 남편 김학래에게 받은 명품백을 공개하며 감사함을 전했다.

7일 유튜브 채널 '김학래 임미숙의 웃짜 채날'에는 "[집공개 2탄] 숙래부부의 각방(!!) & 드레스룸 & 취미방 투어" 영상이 업로드됐다. 영상에서 임미숙은 아들 동영 군과 함께 집 구석구석을 소개하며 시청자들의 눈길을 끌었다.

임미숙은 자신의 방부터 남편 김학래의 공간까지 살펴본 뒤 드레스룸으로 향했다. 그는 "여기는 회개의 백 공간이다. 회개백이 뭐냐면 아빠가 죄를 지을 때마다 선물로 하나씩 사준 것"이라며 방 한켠에 정리된 명품백을 자랑했다.

이어 최근 아들 동영 군이 선물한 명품 가방도 공개하며 감격한 모습을 보였다. 임미숙은"감격했다. 적금을 부어서 나를 사준 거다. 내가 아까워서 포장도 못 뜯었다. 정말 너무 예쁘지 않냐"라고 고마워 했다.


임미숙, 옷장 가득채운 에르메스·샤넬백 자랑 "♥김학래, 죄 지을 때마다…
과거 남편에게 받은 샤넬 가방에 대해서는 "이거 맨 처음 사줬다. 그때만 해도 300만~400만 원밖에 안 했는데, 지금은 2,000만 원이 됐다고 하더라. 결혼하고 받은 거다"라고 설명했다. 또 에르메스 가방을 꺼내며 "이건 얼마 전에 처음 받은 거다. 아들도 사줬다. 아빠에게 하나, 아들에게 하나"라고 감격해했다.

임미숙은 "엄마로서 삶이 너무 감사하다. 뭘 사줘서가 아니다. 아플 때는 사줘도 고맙고 좋다를 잘 몰랐는데, 지금은 이렇게 건강할 때 사주니 더 행복하다. 안 사줘도 행복한데 사주니 더 좋다"라고 솔직하게 마음을 전했다.

한편, 임미숙과 김학래는 1990년 결혼, 슬하에 아들을 두고 있다.두 사람은 연매출 300억에 달한다는 중국집을 운영 중이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'솔로지옥5' 이성훈, 이명박 전 대통령 외손자설에 입 열었다 "팩트는 아니다"

2.

이현이, "子 스트레스"..'학비 1천만원' 명문초 입학전 심리상담

3.

황재균, 재테크 성공했네..4천만원 시계가 1억 됐다 '전현무 눈독'

4.

정준하, '김치전 사건' 명현지 셰프 만났다..16년 앙금 풀고 '하이파이브'(하와수)

5.

'기성용♥' 한혜진, 20대 시절 프로필 사진 공개 "내 눈엔 귀엽고 풋풋"

연예 많이본뉴스
1.

'솔로지옥5' 이성훈, 이명박 전 대통령 외손자설에 입 열었다 "팩트는 아니다"

2.

이현이, "子 스트레스"..'학비 1천만원' 명문초 입학전 심리상담

3.

황재균, 재테크 성공했네..4천만원 시계가 1억 됐다 '전현무 눈독'

4.

정준하, '김치전 사건' 명현지 셰프 만났다..16년 앙금 풀고 '하이파이브'(하와수)

5.

'기성용♥' 한혜진, 20대 시절 프로필 사진 공개 "내 눈엔 귀엽고 풋풋"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'이게 합법적 빠던이다!' 김혜성, 한일전 동점 투런 홈런 대폭발![도쿄 현장]

2.

한국 더그아웃 향한 오타니의 짧고 조용했던 목례, '패자에 대한 배려'가 빛난 한 장면[도쿄 현장]

3.

'논란의 볼 판정!' 한일전 3761일 만의 10연패 탈출 막았다…6-8 석패, 11연패 수렁[도쿄 리뷰]

4.

'왜 고영표인가' 日 10연패 공포 끊나, 류지현 감독…"한일전 굉장히 중요하다, 하지만…"[도쿄 일문일답]

5.

만루홈런 → 2G 연속 홈런! 오타니에게 고영표 커브 승부 안통했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.