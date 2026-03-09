사운드플래닛페스티벌 1차 라인업 공개…YB→김준수, 올해 더 막강해졌다

[스포츠조선 정빛 기자] 음악의 성지 롤링홀이 주최, 주관하는 '사운드플래닛페스티벌 2026'의 공식 SNS계정을 통해 9일 정오에 막강한 1차 라인업을 공개했다.

'사운드플래닛페스티벌 2026'은 오는 9월 5일과 6일 양일간 파라다이스시티(PARADISE CITY)에서 펼쳐지며 'My Sound, My Planet'을 메인 슬로건으로 내세워 사운드플래닛의 확장된 정체성과 방향성을 예고한다.

롤링홀과 사운드플래닛페스티벌 공식 SNS계정을 통해 공개된 1차라인업에는 YB, UVERworld(JP), 김준수(XIA), 체리필터, CNBLUE, 장범준, 쏜애플, 적재, 어반자카파, 심규선, NEMOPHILA(JP), Atarayo(JP), 고고학, 닥터코어911, 디어클라우드, 맥거핀, 심아일랜드, 아디오스오디오, 윤지영, 이바다, 이츠, 적란운, 진호, 천진우, 컨파인드 화이트, AxMxP, can't be blue, CATCH THE YOUNG, ChRocktial, Dragon Pony, HYANG, HYNN(박혜원), KARDI, KEN, 원위(ONEWE), Ruru, SKIPJACK, THE SOLUTIONS, TOMIKITA, To More Raw, W24 등 총 41팀의 뮤지션들이 이름을 올렸다.

특히 다수의 인기 애니메이션 주제가로 유명한 압도적인 에너지의 일본 대표 록 밴드 UVERworld, 독보적인 보컬과 무대 장악력으로 사랑받는 김준수(XIA), 대한민국을 대표하는 록 밴드 YB, 그리고 강렬한 사운드로 오랜 시간 팬들의 사랑을 받아온 체리필터가 합류했고 2025년 페스티벌을 함께 빛냈던 국보급 명품 그룹 어반자카파 그리고 아디오스오디오, ONEWE, KARDI, KEN 등 여러 아티스트들이 사운드플래닛페스티벌과의 특별한 인연으로 올해도 다시 무대에 오른다.

또한 장범준, CNBLUE, 쏜애플, HYNN(박혜원), 적재 등 지난 라인업에서는 볼 수 없었던 새로운 아티스트들이 대거 합류하여 페스티벌의 스케일을 한층 끌어올릴 예정이며 Dragon Pony, AxMxP, ChRocktikal 등 신예 밴드들이 대거 합류해 선후배 뮤지션 간의 교류와 음악적 시너지를 한층 더 확장할 전망이다.

이에 롤링홀 김천성 대표는 "사운드플래닛페스티벌은 세대를 대표하는 아티스트부터 새로운 흐름을 만들어가는 신예 뮤지션까지 한자리에서 만날 수 있는 무대 그리고 라이브 공연의 최강자들 만이 존재하는 무대를 만들어 관객들에게 보다 알찬 페스티벌의 경험이되도록 노력하겠습니다. 많은 응원 부탁드립니다."라고 말을 전했다.

'사운드플래닛페스티벌 2026'의 얼리버드 티켓인 '플래닛 크루 티켓'은 오는 3월 17일 화요일 오후 2시 멜론티켓을 통해 오픈되며 페스티벌과 관련한 자세한 정보는 공식 홈페이지 및 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.


