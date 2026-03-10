[SC리뷰] 박민영, 이엘리야 죽인 진범일까? 위하준 새로운 증거 포착에 긴장감 폭발('세이렌')

|
[스포츠조선 조지영 기자] 위하준이 이엘리야 사망사건의 진실을 알아낼 수 있는 새로운 증거를 찾았다.
특히 차우석이 오기 전, 사고 당일 한설아와 김윤지가 말다툼하는 영상이 온라인에 공개되면서 옥션 내에서는 한설아를 의심하는 여론이 등장하고 있는 상황. 그런 만큼 한설아는 차우석과 옥션 직원들을 분리하기 위해 옥션 소개를 핑계로 그를 불러내 둘만의 시간을 마련했다. 이어 자신을 범인으로 몰아가는 차우석의 유도심문에도 굴하지 않고 사전에 협의되지 않은 미팅은 불가하다며 더 이상의 접근을 차단했다.
이로 인해 옥션 내부에서도 별다른 증거를 얻지 못한 차우석은 조사 방식을 바꿔 죽은 김윤지의 흔적을 쫓았다. 김윤지의 차 안에서 발견한 오피스텔 열쇠와 맞는 방을 찾아낸 차우석은 떨리는 마음으로 오피스텔 방 안에 발을 들였다.
한편, 경찰서에서는 김윤지 사망사고가 자살이 아닌 타살이라고 제보한 제보자를 찾고 있었다. 사건 발생 당일 한설아와 김윤지가 말다툼하는 모습이 담긴 영상이 폭로됐을 뿐만 아니라 김윤지가 죽기 전 두 사람의 동선이 일부 겹쳤던 터.
수상함을 느낀 형사들은 제보자를 만나기 위해 백방으로 수소문했고 가까스로 제보 전화를 걸었던 당사자인 로얄옥션 인턴 도은혜(한채린)를 만났다. 형사들의 질문 속에 어렵게 입을 연 도은혜는 김윤지 사망사고에 대해 "한설아, 그 여자가 죽였다고요"라는 뜻밖의 증언을 던져 형사들을 놀라게 했다. 과연 도은혜의 증언대로 한설아가 김윤지를 죽인 게 맞을지 그 내막에 관심이 쏠린다.
이날 방송된 '세이렌' 3회 시청률은 전국 기준 평균 4.1%, 최고 5.1%를, 수도권 기준 평균 4%, 최고 5.5%를 기록했으며 전국 및 수도권 기준 모두 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 차지했다.(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com