인순이, 남편 최초 공개...집안일 전담에 "나랑 살아줘서 고마워" 무한 애정

기사입력 2026-03-10 13:31


[스포츠조선 김수현기자] 가수 인순이가 집안일을 도맡아 하는 남편의 다정한 모습을 자랑했다.

10일 유튜브 채널 '조선의 사랑꾼'에는 '국민 디바 인순이 남편 최초 공개?!'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 인순이는 최성국의 안내를 받아 웃으며 들어왔다. 인순이는 "용기를 좀 냈다"며 수줍게 웃었다.

인순이와 남편의 일상이 그대로 공개된 영상. 남편은 아내 인순이의 과일을 챙겨주는가 하면 영양제도 꼼꼼하게 먹였다. 인순이는 "티격태격하다가 챙겨주고 그런다"며 쑥쓰러워 했다.

남편은 "원래 부인을 보통 집사람이라고 하지 않냐. 근데 집사람이 아니고 바깥사람이거든. 워낙 바깥에 큰 일을 하러 다니니까"라며 아내를 자랑했다.


뿐만 아니라 남편은 밥상 차리기, 요리, 설거지까지 집안일을 전담 마크 하고 있었다.

남편은 "나하고 살아준 것만도 사실은 고맙다"라며 아내 인순이에 대한 무한 애정을 드러냈다.

인순이는 "여기서 태어나서 사는 동안에 많은 사람 얘기를 들으며 자랐는데 내가 좋아하는 사람에게 짐을 같이 지게 할 필요가 있을까 싶었다"라 털어놓았다.


한국에서 피부색 때문에 생긴 삶의 무게를 혼자 견디려 했다던 인순이는 "근데 이 아저씨가 '한 이불 덮자'고 그랬다"라며 "라디오에 나가서 마포에 있는 박씨 아저씨한테 이 노래를 불러주고 싶다고 했다"라고 남편에게 했던 로맨틱한 프로포즈에 대해서도 이야기 했다.

