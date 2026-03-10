'비혼모' 사유리 "子 친구가 '아빠는 죽었냐'고…아빠 없는 게 평생 꼬리표"

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 사유리가 싱글맘으로 아들을 육아하는 것에 대한 고충을 토로했다.
10일 한그루의 유튜브 채널에서는 '사유리 언니 만나자마자 입 터진…싱글맘들의 진짜 속마음'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
한그루와 사유리는 카페에서 만나 '싱글맘'들의 공감대를 형성했다. 한그루는 "언니가 훈육을 하는지도 궁금하다. 언니는 안 혼낼 거 같다"고 물었고 사유리는 "엄청 혼낸다. 아빠가 없으니까 내가 무섭게 혼내야 할 때가 있다. 밖에서는 소리지르면 안되니까 집에 가서 혼낸다. 밖에서 내가 혼내지 않는걸 아니까 막 소리 지르고 집에 가면 젠이 말을 잘 듣는다"고 밝혔다.
사유리는 아들을 더욱 단호하게 훈육하는 이유에 대해 "'아빠가 없으니까 애를 똑바로 키우라'는 DM이 많이 온다. 사람들이 아빠가 없으니까 그렇다. 만약 누군가와 다툼이 있고 아기니까 싸울 수 있는데 아빠가 없다는 게 평생 꼬리표가 될 수도 있겠다 싶어서 더 열심히 키워야 한다는 생각이 든다. 누구도 뭐라 못하게"라고 밝혔다.
사유리는 한그루에게 재혼에 대해 물었고 한그루는 "좋은 사람 있으면 할 수도 있겠지만 이제 저 혼자만의 선택이 아니"라고 밝혔다. 사유리는 "나는 아들한테 많이 물어본다. 마이클 타이슨 티셔츠를 입고 있다가 '마이클 타이슨이랑 결혼하면 어떨 거 같아?' 이런 농담 같은 거. 사람들이 놀라지만 아빠에 대해 얘기를 많이 한다"고 밝혔다.
사유리는 "친구 아기가 아무것도 모르니까 '젠 아빠 어디 갔어? 죽었어?'라고 물었을 때 젠이 아무 말도 안 했다. 친구가 가고 나서 '아까 마음이 어땠어? 친구가 아빠 죽었다 하고 없다고 하는 거에 대해 어떻게 생각하냐'고 물었더니 '난 매니저 삼촌 있으니까 괜찮아'라고 하더라. 정말 아빠처럼 롤모델이 되는 사람이 주변에 있으면 아빠가 아니어도 감사하다. 난 그게 럭키였다"고 밝혔다.