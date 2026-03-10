'싱글맘' 한그루 "성형하다 죽은 엄마 될까 두려워…마취 직전에 못하겠다고"

10일 한그루의 유튜브 채널에서는 '사유리 언니 만나자마자 입 터진…싱글맘들의 진짜 속마음'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
한그루와 사유리는 카페에서 만나 '싱글맘'들의 공감대를 형성했다. 사유리는 "죽으면 안 된다는 생각을 한다. 사고 나서 죽어버리면 젠이 혼자가 되지 않냐. 절대 죽으면 안 된다"고 밝혔다.
이에 공감한 한그루는 "그걸 인지 못하다가 성형수술을 하려고 누웠는데 마취하기 직전에 정말 못하겠더라. '내가 만약에 여기서 죽으면 어떡하지?'라는 생각이 들면서 아이들 어릴 때 모습이 파노라마처럼 스쳐가더라. '심지어 엄마가 성형수술하다 죽으면 어떡하지?'라는 생각에 수술 못할 거 같다고 했는데 재우시더라. 마음이 달라졌다는 걸 느낀다. 책임과 부담이 엄청 크다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
이어 한그루는 "우리가 혼자면 무슨 걱정이 있냐. 일이 바쁘지 않은 달에는 그냥 그런대로 (살 수 있다.) 나 혼자 먹고 사는 게 뭐가 힘드냐. 근데 애가 있으면 단위가 다르지 않냐"고 금전적 부담을 토로했다.
이에 사유리는 "그리고 우리 생활고 기사 나오지 않았냐"며 웃었고 한그루는 "저 이틀 울었다"고 토로했다. 사유리는 "연예인 걱정 안 해도 된다. 나는 이모님이 '제 친구가 사모님이 돈이 없어서 제 월급을 걱정하고 있다'고 했다. 그래서 저 괜찮다고 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.