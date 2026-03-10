[SCin스타] 96년생 동갑 제니·고윤정 파리 투샷 화제…브라톱 시스루 패션까지 ‘시선 집중’
[스포츠조선 조민정 기자] 블랙핑크 제니와 배우 고윤정이 파리에서 함께 찍은 투샷을 공개하며 화제를 모았다. 두 사람의 눈부신 비주얼 케미와 함께 제니의 파격적인 스타일링까지 더해지며 시선을 끌었다.
제니는 10일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다. 해당 사진은 9일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 샤넬 2026-2027 가을·겨울 콜렉션 쇼 참석 전 호텔에서 촬영한 것으로 알려졌다.
공개된 사진에는 제니와 고윤정이 나란히 포즈를 취한 다정한 투샷이 담겼다. 서로 다른 분위기의 매력을 지닌 두 사람의 조합이 눈길을 사로잡으며 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.
이날 제니의 스타일링 역시 화제를 모았다. 제니는 블랙 브라 톱과 하이웨이스트 쇼츠 위에 비즈 장식이 돋보이는 시스루 드레스를 매치한 과감한 패션으로 시선을 끌었다. 여기에 올림머리 헤어스타일과 또렷한 아이라인이 강조된 메이크업을 더해 특유의 강렬한 분위기를 완성했다.
레드 컬러 가방을 포인트로 더한 스타일링과 함께 제니 특유의 포즈와 표정이 어우러지며 단순한 인증 사진임에도 마치 패션 화보 같은 분위기를 자아냈다.
한편 제니가 속한 그룹 블랙핑크는 지난달 27일 미니 3집 'DEADLINE'을 발매했다. 앨범은 공개 이후 해외 매체들의 호평을 받고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
