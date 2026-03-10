[SCin스타] 96년생 동갑 제니·고윤정 파리 투샷 화제…브라톱 시스루 패션까지 ‘시선 집중’

기사입력 2026-03-10 13:51


[SCin스타] 96년생 동갑 제니·고윤정 파리 투샷 화제…브라톱 시스루…

[스포츠조선 조민정 기자] 블랙핑크 제니와 배우 고윤정이 파리에서 함께 찍은 투샷을 공개하며 화제를 모았다. 두 사람의 눈부신 비주얼 케미와 함께 제니의 파격적인 스타일링까지 더해지며 시선을 끌었다.

제니는 10일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다. 해당 사진은 9일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 샤넬 2026-2027 가을·겨울 콜렉션 쇼 참석 전 호텔에서 촬영한 것으로 알려졌다.

공개된 사진에는 제니와 고윤정이 나란히 포즈를 취한 다정한 투샷이 담겼다. 서로 다른 분위기의 매력을 지닌 두 사람의 조합이 눈길을 사로잡으며 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.

이날 제니의 스타일링 역시 화제를 모았다. 제니는 블랙 브라 톱과 하이웨이스트 쇼츠 위에 비즈 장식이 돋보이는 시스루 드레스를 매치한 과감한 패션으로 시선을 끌었다. 여기에 올림머리 헤어스타일과 또렷한 아이라인이 강조된 메이크업을 더해 특유의 강렬한 분위기를 완성했다.

레드 컬러 가방을 포인트로 더한 스타일링과 함께 제니 특유의 포즈와 표정이 어우러지며 단순한 인증 사진임에도 마치 패션 화보 같은 분위기를 자아냈다.

한편 제니가 속한 그룹 블랙핑크는 지난달 27일 미니 3집 'DEADLINE'을 발매했다. 앨범은 공개 이후 해외 매체들의 호평을 받고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 일 끊기고 요요왔다..."얼굴이 많이 부었어" 깜짝

2.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

3.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

4.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

5.

유재석, 필모서 '무한도전' 지운 후배에 폭발..."정말 최악이다" ('틈만 나면')

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 일 끊기고 요요왔다..."얼굴이 많이 부었어" 깜짝

2.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

3.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

4.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

5.

유재석, 필모서 '무한도전' 지운 후배에 폭발..."정말 최악이다" ('틈만 나면')

스포츠 많이본뉴스
1.

"돌아가면 사형 위기" 한국전 국가 침묵 이란 女 국대 5명 호주 망명, 트럼프 직접 개입 "돌아가면 살해될 가능성 높아"

2.

한국의 8강 상대는? 34득점 도미니카공화국인가, 21득점 베네수엘라인가

3.

얼마나 미안했으면, 천하의 류현진도 울었다…'참혹한 결말 피했다' 후배들 한번 더 기회 줬다

4.

충격! 미국이 탈락할 수 있다고? 멕시코에 5대3 진땀승 3연승인데.아직 8강 확정 못했다

5.

충격 소식! 김혜성 부상 아웃→LAD 주전 경쟁 '초비상'…빛바랜 시범 경기 맹타 '빈자리 프리랜드가 메운다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.