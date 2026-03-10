"호랑이가 가짜 같아"...왕사남, 옥에티 CG 결국 손본다 "계속 작업 중"
[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '왕과 사는 남자'에서 아쉬움이 많았던 '호랑이 CG'가 수정된다.
10일 유튜브 채널 '임수연의 배산임수'에서는 '코로나로 멈췄던 영화가 천만이 되기까지 | '왕과 사는 남자' 제작 이야기'가 공개됐다.
영상에서 임수연 저널리스트는 "원래 계획보다 개봉 시기가 조금 앞당겨지면서 작업 시간이 충분하지 않았던 부분이 있었다고 한다"면서 "블라인드 시사의 반응이 좋았고, 설 연휴 극장가에서 경쟁력이 있을 거라고 판단하면서 예정보다 빨리 개봉이 결정됐었다는 것이다"라고 배경을 설명했다.
그러면서 "지금도 CG팀이 호랑이 장면을 계속 수정하고 있다고 한다"라는 소식을 전했다. 그는 "영화는 극장 상영으로 끝나는 게 아니라 부가판권이나 다른 플랫폼 공개도 남아있으니까 그 부분까지 고려해서 CG 작업을 이어가고 있다고 한다"고 덧붙였다.
'왕사람'은 단종의 비극을 재해석했다는 호평을 받으며 1000만 관객을 돌파했다. 하지만 극중 단종이 숲에서 맞닥들이는 호랑이의 CG가 허술해 실감이 나지 않는다는 옥에티 평가가 많았다.
극중 호랑이 CG의 완성도 부분에 있어 논란이 일자, 장항준 감독은 한 인터뷰에서 "시간적 문제다. 한 두달 정도 더 시간이 필요하더라. 호랑이가 (배경인) 강산에서 어떻게 보여지는지 오류를 수정하면서 가야 하는데, 그 시간이 충분하지 않았던게 사실입니다"라며 제작자와 감독의 책임임을 밝힌 바 있다.
한편 지난 2월 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 개봉 31일 만에 1000만 관객을 돌파하며 올해 최고 흥행작으로 등극했다.
