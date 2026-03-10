영화감독 지망생 구교환, 미친 질주 시작…JTBC ‘모자무싸’ 첫 티저 공개

[스포츠조선 조민정 기자] 구교환이 무가치함과 열등감에 맞서는 처절한 질주를 시작한다. JTBC 새 토일드라마
'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'가 첫 방송을 확정하고 강렬한 1차 티저를 공개했다.

오는 4월 18일 오후 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마
'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(연출 차영훈, 극본 박해영)는 잘난 친구들 사이에서 홀로 뒤처진 채 시기와 질투 속에서 괴로워하는 한 인간의 평화 찾기를 그린 작품이다.

극 중 구교환은 끝없는 불안과 열등감을 숨긴 채 장광설로 자신을 방어하는 황동만 역을 맡는다. 성공한 사람들 사이에서 멈춰버린 인생을 마주한 채 무가치함의 늪에서 벗어나기 위해 발버둥치는 인물을 입체적으로 그려낼 예정이다.

공개된 1차 티저 영상은 잘 나가는 영화감독 박경세(오정세)가 "황동만은 이 바닥을 뜨는 게 맞다. 여기 있어 봤자 될 리가 없다"라고 말하는 장면으로 시작된다. 이어 "남이 잘되는 것엔 미쳐 죽고 남이 안되는 것엔 행복해 죽는다"라는 냉정한 말은 황동만의 지독한 열등감을 그대로 드러낸다.

황동만은 영화진흥협회 면접장에서 땀을 흘리고 친구들의 성공을 질투하며 울분을 터뜨린다. 버스 창문에 머리를 박거나 거리에서 소리를 지르는 모습까지 이어지며 제어장치가 고장 난 듯한 폭주를 보여준다.

하지만 그의 내면에는 깊은 상처가 자리하고 있다. 되는 일 하나 없다는 자조 속에서 언덕 위에 올라 자신의 이름을 목놓아 부르며 눈물을 글썽인다. "잘나서 나를 증명할 수 없을 때 망가져서 나를 증명한다"라는 대사는 존재를 증명하려는 처절한 몸부림을 보여준다.

그럼에도 황동만은 멈추지 않는다. "어디 한번 막아봐라. 막아지나!"라고 외치며 정면을 바라보는 그의 눈빛은 결국 인생의 반전을 만들어낼지 궁금증을 높인다.

'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'는 '나의 아저씨', '나의 해방일지'를 집필한 박해영 작가와 '서른이지만 열일곱입니다', '기상청 사람들'을 연출한 차영훈 감독이 의기투합한 작품이다. 현대인의 불안과 결핍을 담아낸 이야기로 상반기 기대작으로 꼽힌다.

한편 JTBC 새 토일드라마
'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'는 4월 18일 오후 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



