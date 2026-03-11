'황신혜 딸' 이진이, 아이들·고준희와 한솥밥…큐브 엔터와 전속 계약 체결 [공식]

기사입력 2026-03-11 12:07


'황신혜 딸' 이진이, 아이들·고준희와 한솥밥…큐브 엔터와 전속 계약 체…
사진=큐브엔터테인먼트

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 황신혜의 딸이자 모델 겸 배우 이진이가 큐브엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.

큐브엔터테인먼트는 11일 "무한한 가능성을 지닌 이진이와 전속계약을 맺었다. 이진이가 다재다능한 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

이진이는 "큐브엔터테인먼트와 함께하게 되어 설레고 앞으로 다양하고 좋은 모습 보여드리는 배우가 되겠다"고 소감을 전했다.

황신혜의 딸로 관심을 모았던 이진이는 2016년 배우 활동을 시작한 후 SBS 드라마 '미스터리 신입생', tvN '멘탈코치 제갈길' 등 다양한 작품으로 배우로서 입지를 다졌다. 지난해 JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(이하 '김부장 이야기')에서 이한나 역으로 열연해 현실적인 청춘의 성장사를 그렸다.

이진이는 배우뿐만 아니라 미술 작가로도 활동하며 다채로운 행보를 이어왔다. 전시회를 개최한 데 이어 작업한 그림이 '김부장 이야기'의 소품과 의상에 실제로 사용되며 재능을 보여줬다.

이진이가 합류한 큐브엔터테인먼트는 그룹 i-dle (아이들), LIGHTSUM(라잇썸), NOWZ (나우즈), 프로듀서 겸 가수 슬레이(SLAY)와 배우 권소현, 황신혜, 고준희, 권은빈, 문승유, 문수영, 펜타곤(PENTAGON) 신원, 박도하, 최상엽, 타니 아사코, 방송인 박미선, 이상준, 김민정, 최희, 김새롬이 속해 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 아들 美에 두고 왔다...안타까운 사연 고백 ('같이삽시다')

2.

'하반신 마비' 박위, 운전 시작했다...♥송지은과 행복한 신혼 자랑 "굿모닝"

3.

아이유♥변우석 결혼 선언…‘21세기 대군부인’ 신혼 스틸 공개

4.

[단독]비투비, 6인 다시 모인다…2년 10개월 만 완전체 컴백

5.

'왕사남' 1200만 육박하면서 난감한 유명세…표절 시비 이어 '사칭 피싱' 논란

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 아들 美에 두고 왔다...안타까운 사연 고백 ('같이삽시다')

2.

'하반신 마비' 박위, 운전 시작했다...♥송지은과 행복한 신혼 자랑 "굿모닝"

3.

아이유♥변우석 결혼 선언…‘21세기 대군부인’ 신혼 스틸 공개

4.

[단독]비투비, 6인 다시 모인다…2년 10개월 만 완전체 컴백

5.

'왕사남' 1200만 육박하면서 난감한 유명세…표절 시비 이어 '사칭 피싱' 논란

스포츠 많이본뉴스
1.

'헉, 27개 중 16개가 볼' 160km 던지면 뭐하나...태극마크 가능성, 오브라이언에게 무슨 일이?

2.

악수 안받아줬다고 "꺼져버려. 지옥에나 가라" 이런 모욕을? 시애틀 동료인데 어떻게 수습하려고

3.

"날아갈 것 같아" 전세기 탑승샷 전격 공개, "MLB 누려라" 이정후의 바람 벌써 시작됐다

4.

"골키퍼를 17분 만에 교체하는 게 말이 돼" '1꽈당→1헛발' 킨스키, 토트넘 동정론 폭발…이기적인 투도르, 로메로 '보이지 않는 손' 맹폭

5.

페라자·강백호·채은성 '장타 군단' 다 잡았다! 호주 캠프 승선 이유 있었네…'1m91 좌완 예비역'의 짜릿한 대전 데뷔전 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.