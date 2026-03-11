최예나 "'무도 키즈'인데, 박명수→정형돈과 협업…이젠 유재석과 듀엣?"

기사입력 2026-03-11 15:14


최예나 "'무도 키즈'인데, 박명수→정형돈과 협업…이젠 유재석과 듀엣?"
최예나. 사진 전송=위에화엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 최예나가 새예능인 정형돈과의 협업 소감을 전했다.

최예나는 11일 오후 2시 서울 강남구 CGV 압구정에서 다섯 번째 미니앨범 '러브 캐처' 기자간담회를 열고 "무도 키즈인데, 명수 삼촌 이어 형돈 삼촌과 협업"라며 "다음엔 유재석 선배와 듀엣 기대한다"라고 했다.

타이틀곡 '캐치 캐치'는 일렉트로 팝 사운드 위에 '쫓고 쫓기는' 관계의 긴장감을 경쾌하게 녹여낸 곡이다. 중독성 강한 멜로디와 통통 튀는 에너지가 어우러져 사랑의 밀고 당기기를 최예나 특유의 발랄한 매력으로 풀어냈다.

최예나는 "곡을 듣자마자 말보다 몸이 먼저 움직였다. '꿈을 펼치게 해 줘서 너무 고맙다'고 작곡가 오빠에게 말할 정도로, 듣고 나서 빨리 컴백하고 싶었다"고 밝혔다.

레트로 감성을 강조한 이번 앨범을 준비하며 2세대 아이돌 무대도 적극 참고했다고 했다. 최예나는 "티아라 선배님은 우리 오빠의 예전 소속사에서 함께 있던 인연이 있어서 챌린지를 함께 했다"며 "티아라 선배님 직캠, 오렌지 카라멜 선배님 영상도 보면서 많이 배웠다"고 전했다.

수록곡 '봄이라서 (Feat. 딘딘, 정형돈)'에는 래퍼 딘딘과 방송인 정형돈이 참여해, 눈길을 끈다.

'무한도전'의 팬이라고 밝힌 최예나는 "형돈 삼촌은 제가 고정으로 나갔던 첫 예능 프로그램에서 만난 깊은 인연이 있다. 녹음실에서 배가 찢어지게 웃었다"며 "딘딘 오빠와는 초면이었지만 곡과 너무 잘 어울렸다. 무도 팬으로서 '성덕'이 된 느낌이었다"고 만족감을 드러냈다.

이어 다음 협업을 기대하는 인물로 유재석을 언급했다. 최예나는 "지난번에는 비디오로 박명수 삼촌과 함께했는데, 이런 흐름이라면 유재석 선배님과 듀엣을 하면 얼마나 아름다운 그림일까 생각한다"며 "정말 성공한 '무도키즈'가 될 것 같다"고 웃었다.


최예나의 다섯 번째 미니앨범 '러브 캐처'는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

