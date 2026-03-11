[공식]샤이니 태민, 지드래곤과 한솥밥…갤럭시코퍼레이션 전속계약

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 샤이니(SHINee) 멤버이자 솔로 가수 태민이 갤럭시코퍼레이션에 새 둥지를 틀었다.

갤럭시코퍼레이션은 11일 "아티스트 태민과 전속계약을 체결했다"며 "태민의 독보적인 예술적 역량이 자사의 최첨단 기술력과 만나 시너지를 낼 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

국내 최초 AI 엔터테크 기업인 갤럭시코퍼레이션은 AI와 로봇 등 첨단 기술과 엔터테인먼트 콘텐츠를 결합한 엔터테크 비즈니스를 전개하고 있다. 이번 영입은 아티스트 지식재산권(IP)을 디지털 기술과 융합해 새로운 부가가치를 창출하려는 전략의 일환으로 풀이된다.

이번 계약으로 태민은 가수 지드래곤, 배우 송강호, 방송인 김종국 등과 한솥밥을 먹게 됐다. 향후 갤럭시코퍼레이션과 함께 AI와 로봇 등 엔터테크 기술을 접목한 다양한 글로벌 프로젝트에도 참여할 예정이다.

2008년 그룹 샤이니로 데뷔한 태민은 '누난 너무 예뻐', '링딩동', '뷰' 등 수많은 히트곡을 발표하며 K팝 열풍의 주역으로 활약했다. 2014년 솔로 데뷔 이후에는 '괴도', '무브', '원트' 등을 선보이며 독보적인 퍼포먼스를 갖춘 솔로 아티스트로 자리매김했다.

특히 2024년 8월 인천 인스파이어 아레나 공연을 시작으로 첫 솔로 월드투어 '에페메랄 게이즈'를 개최해 아시아, 미국, 유럽 등 20개국 37회 공연을 성공적으로 마쳤다.

태민은 오는 4월 11일과 18일 미국 캘리포니아주 인디오 사하라에서 열리는 세계 최대 음악 축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 무대에 오를 예정이다. 해당 공연은 대한민국 국적의 남자 솔로 가수로서는 최초 무대라는 점에서 관심을 모으고 있다.


