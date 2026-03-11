[SC이슈] “소방관 초청까지 했는데…주연 배우로 무거운 책임감” 백성현 ‘여명의 눈동자’ 공연 돌연 취소 사과
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 백성현이 뮤지컬 공연 취소 사태와 관련해 직접 사과문을 올렸다.
백성현은 11일 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 게재하며 "소중한 시간을 내 공연장을 찾아주신 모든 관객분들께 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다. 이어 "특히 이날 공연에 초청됐던 소방관 여러분께 깊이 사죄의 말씀을 전한다"고 밝혔다.
앞서 백성현은 뮤지컬 '여명의 눈동자'에 캐스팅돼 김준현, 정시욱과 함께 극 중 '최대치' 역으로 무대에 설 예정이었다. 공연 소식이 전해지며 관심을 모았으나 지난 8일 예정됐던 공연이 제작사 사정으로 갑작스럽게 취소된 것으로 알려졌다.
보도에 따르면 공연 취소 사실이 사전에 충분히 공지되지 않았고 이미 현장을 찾은 관객들이 혼란을 겪은 것으로 전해졌다. 백성현의 제안으로 전·현직 소방관과 가족 등 약 1000명을 초청하는 행사도 추진됐던 만큼, 현장을 찾은 이들의 당혹감도 적지 않았던 것으로 알려졌다.
이에 대해 백성현은 "비록 공연 제작을 담당하는 위치는 아니지만 '여명의 눈동자'에 참여하는 주연 배우로서 무거운 책임감을 느낀다"고 전했다.
'여명의 눈동자'는 과거 큰 인기를 끌었던 동명의 드라마를 원작으로 한 작품이다. 원작은 MBC 창사 30주년 특별 기획 드라마로 1989년부터 1990년 5월까지 방송됐으며 최고 시청률 58.4%를 기록한 바 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
