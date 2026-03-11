KCM, 은퇴 위기...2달 된 셋째子 분유값 어쩌나 ('바다 건너 듀엣')

[스포츠조선 정안지 기자]글로벌 음악 프로젝트 '바다 건너 듀엣'에서 베트남 아티스트와 콜라보 예정인 가수 KCM이 베트남에 도착하자마자 귀국해야 할 위기에 처한다.

12일(목) 방송되는 KBS 2TV '바다 건너 듀엣'에서는 명품 발라드 가수 KCM이 베트남으로 떠난다.

베트남에 미리 도착한 '홍보 요정' 미키광수&조매력과 만난 KCM은 다양한 랜드마크가 가득한 '호찌민 시티'로 향했다. 이미 네덜란드에서 박기영이 '300명 관객을 모아 공연해라'라는 미션을 성공시킨 소식을 들은 KCM은 "500명? 1000명? 1500명? 2000명?"이라며 300명은 거뜬하다는 듯 웃었다. 게다가 베트남 길거리에서 KCM을 알아보는 사람들을 만나자 KCM의 자신감은 더욱 치솟았다. 그는 "내가 500명 못 모으면 진짜 은퇴한다"라며 은퇴까지 걸고 미션에 도전했다.


그러나 베트남에 도착한 이날 밤 제작진은 갑작스럽게 긴급 회의를 주최했다. 제작진은 "현지에서 공연 부분이 허가가 안 났다. 저희도 이유는 아직 몰라서 사태 파악이 필요하다. 최악의 사태에는 귀국해야 할지도 모른다"며 공연이 불가하다는 소식을 전했다. 적막이 흐른 뒤 세 남자는 결국 "좀 슬프다"며 시무룩해졌고, 이들의 밤은 적막만이 흘렀다.

네덜란드, 베트남, 캐나다 등이 함께 국제 공동 제작하는 글로벌 음악 프로젝트 '바다 건너 듀엣'은 이제는 위상이 높아진 K-POP스타와 해외 아티스트가 국경과 문화를 넘어 음악으로 하나되는 콜라보레이션을 펼치는 프로그램이다.

해외 현지에서 프로젝트가 진행된 만큼 예기치 못한 사건, 사고가 이어지는 가운데, '공연 불가'의 악조건 속에 '세 아이 아빠' KCM이 은퇴 위기(?)를 극복할 수 있을지는 12일 목요일 밤 9시 50분 KBS 2TV에서 방송되는 '바다 건너 듀엣'에서 공개된다.

