'광고비 1억설' 김선태 "인생 첫 사무실, 선물 대신 광고 주세요"

기사입력 2026-03-11 19:55


[스포츠조선 이지현 기자] '전 충주맨' 유튜버 김선태가 인생 첫 사무실을 마련한 근황을 공개했다.

11일 유튜브 '김선태'에는 '인생 첫 사무실 홍보'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김선태는 "어제 사무실을 구했다"며 새롭게 마련한 공간을 소개하는 영상을 공개했다. 그는 "소박하지만 사무실을 구해서 여러분께 보여드리려고 한다"며 입구부터 내부까지 차례로 공개했다. 건물 외관을 두고 "자연 친화적인 느낌"이라며 "오해하실 수도 있는데 모텔은 아니다"라고 농담을 던지기도 했다.

그는 엘리베이터가 있는 건물을 선택한 이유에 대해 "물고기들이 침착맨 형님처럼 퍼질 때를 대비해서 투자했다"고 말하며 특유의 유머를 더했다.

사무실 내부도 솔직하게 공개했다. 김선태는 "이 집은 월세 65만 원 정도"라며 "충주 지역에선 제법 비싼 편이지만 그래도 빨리 구해야 해서 계약했다. 충주를 비하하는 건 아니고 여기서 가격이 더 올라가면 작은 아파트값이 된다"고 설명했다. 다만 그는 "지상층이라 햇빛이 잘 들어오는 게 가장 큰 메리트"라며 공간의 장점을 강조했다. 이어 "정남향이라 햇빛이 쏟아져 들어온다"고 덧붙였다.

사무실 내부는 아직 최소한의 물건만 놓인 상태였다. 김선태는 "책상은 아버지 밭에 있던 걸 가져왔다"며 소박한 시작을 전했다.

또 벽이 일부 벗겨진 부분을 보여주며 "제가 그런 건 아니고, 나중에 집주인이 물어보면 안 되니까 증거 영상으로 찍어둔다"고 말해 웃음을 자아냈다.

처음 사무실을 구하게 된 배경도 밝혔다. 그는 "원래는 원룸을 생각했지만 나중에 일이 잘돼 직원이 생기면 공간이 분리된 게 좋을 것 같았다"며 "어떻게 보면 미래를 보고 선배팅을 한 것"이라고 설명했다. 그러면서 "잘 되면 좋겠지만 혹시 아플 수도 있지 않나 하는 고민도 있다"며 현실적인 속내도 털어놨다.


김선태는 사무실 공개 이후 팬들이 물건이나 선물을 보내겠다고 한 것에 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 "사무실 공개가 냉장고 채워 달라는 뜻으로 보일까 봐 말씀드린다"며 "선물은 괜찮다. 차라리 광고를 달라"고 말해 웃음을 안겼다.

마지막으로 그는 "과연 첫 번째 광고가 무엇일지 궁금하실 텐데 지켜봐 달라"며 앞으로의 활동에 대한 기대를 당부했다.


한편 최근 온라인 커뮤니티에는 '김선태 채널소개서'가 확산됐다. 소개서에 따르면 광고/라이선스 단가는 브랜디드+하이라이트 쇼츠 1억 원, 브랜디드 8천만 원, 단순 PPL 3천만 원, 단독 쇼츠 콘텐츠 5천만 원으로 높은 단가에는 엄청난 영상 조회수, 바이럴 확산력, 지자체 홍보 경험 등 강점이 반영된 것으로 보여 화제를 모았다.

김선태는 충주시 공식 유튜브 채널 '충주맨'을 통해 특유의 유머와 직설적인 화법으로 큰 인기를 얻으며 지자체 홍보 콘텐츠의 새로운 모델로 평가받아 왔다. 하지만 돌연 충주시청을 퇴사했으며, 유튜브 채널 2일 만에 구독자 100만 명을 돌파했다.

