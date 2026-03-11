'천만 감독' 장항준, '왕사남' 수익 밝혔다…"큰 건물 지을 수 있었는데"

기사입력 2026-03-11 23:26


[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 감독의 반열에 오른 장항준이 '수익'에 대해 입을 열었다.

11일 유튜브 채널 '비보tv'에는 '장항시말조심- 장항준 감독님과 전화연결' 영상이 공개됐다.

공개된 영상 녹화 시전에는 관객수가 900만을 넘은 상황. 송은이는 장항준 감독과 전화 인터뷰를 하며 "방송이 나갈 때쯤이면 천만이 될 것 같다"고 축하 인사를 건냈다.

하지만 전화를 받은 장항준 감독은 평소보다 낮은 목소리로 걱정을 사자, 그는 "숙취와 감기, 비염 이슈로 지금 누워 있는 중"이라며 웃음을 자아냈다.

천만 영화 탄생을 앞둔 소감을 묻자 장항준 감독은 "진짜 믿기지가 않는다"며 "가끔 드는 최악의 생각이 있다. 잠에서 깼는데 '이게 꿈이었구나' 하고 원래 상황으로 돌아가는 것, 그게 제일 악몽 같다"고 털어놨다.

또한 아내 김은희 작가의 반응을 묻자, "아내와 딸이 매일매일 스코어를 확인하면서 너무 좋아한다"며 "살다 보니 이런 날도 오는구나 하는 생각이 든다"고 말했다.

장항준 감독은 한 라디오 프로그램에서 한 천만 관객 달성 공약에 대해 "천만 넘으면 머리를 밀거나 성형하고 국적을 바꾼다고 하지 않았냐"고 묻자 장항준 감독은 "전형적인 립서비스였다"며 "네티즌들과 잘 합의를 봐야 할 것 같다"고 웃으며 답했다.

또 "천만이 되면 돈을 많이 버는 것 아니냐"는 질문이 나오자 장항준 감독은 "사실 이렇게 될 줄 모르고 지분을 아주 조금만 걸어놨다"며 "생각만 해도 너무 아깝다"고 농담 섞인 속내를 털어놨다. 이어 "크게 걸었으면 '비보' 앞에 건물 하나 지어줄 수 있었는데 아쉽다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.


한편 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 2월 4일 개봉해 31일 만에 1000만 관객을 동원하며 올해 최고의 흥행작으로 등극했다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

