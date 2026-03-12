김종진, ♥이승신 공동명의 요구 거부하더니.."재혼 후 20년 사니까 믿고 해줘"

기사입력 2026-03-12 06:00


김종진, ♥이승신 공동명의 요구 거부하더니.."재혼 후 20년 사니까 믿…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이승신이 봄여름가을겨울 김종진과 사는 집을 공개했다.

11일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '돌싱남녀 김종진♡이승신이 사는 럭셔리 강남 복층 재혼집 최초 공개 (장영란 경악)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 장영란은 이승신·김종진 부부의 집을 방문했다. 집에 들어서자마자 탁 트인 전망과 세련된 인테리어에 감탄한 그는 특히 독특한 복층 구조에 시선을 빼앗겼다.

이승신은 "우리가 와서 골조만 남기고 다 인테리어했다"며 "처음에는 교회당 같았는데 시간이 지나니까 마음에 든다. 살기에 편안하다"며 만족감을 드러냈다.

또 장영란은 쉽게 보기 힘든 빈티지 마샬 앰프를 발견하고 놀라움을 감추지 못했다. 이에 이승신은 "오빠네 집에.."라고 말하다가 곧바로 "우리 집"이라고 정정했다. 이를 들은 장영란은 "20년 살았으면서 아직도 그러냐"며 웃었고, 이승신은 "공동으로 한 지 얼마 안 됐다. 몇십 년 사니까 좀 믿어주고 그제야 해주더라"며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이어 "우리 남편은 나 들으라고 항상 음악을 틀어놓고 나간다. 내가 교양 있기를 바라는 거 같다"고 말해 웃음을 더했다.


김종진, ♥이승신 공동명의 요구 거부하더니.."재혼 후 20년 사니까 믿…
이날 장영란은 김종진의 작업실 벽을 가득 채운 이승신의 러브레터를 발견하고 감동했다. 그러나 이승신은 "(러브레터뿐만 아니라) 내가 쓴 각서, 반성문도 보관한다"고 말해 웃음을 안겼다.

반성문 이야기에 장영란이 놀라자, 이승신은 "넌 한 번도 써본 적 없냐. 너는 진짜 행복하게 사는 거다. 나는 우리 남편 고집이 너무 세서 여러 번 도발했다. 그러다 보니까 이런 무의미한 싸움을 해서 뭐하나 싶어서 이 남자한테 내가 조아리고 살아야겠다고 결심했다"고 털어놨다. 이어 "안 싸운 지 10년 정도 된 거 같다. 오래됐다"며 "절대 남편한테 부정적인 이야기는 하지 마라"라고 조언했다.


이에 장영란이 "언니가 터득한 거 같다"라고 하자, 이승신은 "너랑은 다르게 내가 결혼의 횟수가 있지 않냐. 경험하고 나면 막다른 길"이라고 말했다. 그러자 장영란은 "요새 사람들은 재혼 사실 모르는 사람 많다"고 했고, 이승신은 "모르는 사람이 있냐. 괜히 말했다"며 농담해 웃음을 자아냈다.

한편 이승신과 김종진은 각자 이혼의 아픔을 딛고 2006년 재혼했다. 과거 김종진은 한 방송에 출연해 이승신의 공동명의 요구에 대해 "벌써 서운해하는데 공동명의로 반반하면 나중에 나머지 반을 달라고 할 것"이라며 "견물생심이다. 아예 싹을 잘라야 된다"고 단호하게 말한 바 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

하지원, 깡마른 몸매 깜짝..'뼈말라' 된 이유 "하루 한 끼, 예민한 역할 위해 몸 만들어"

3.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

4.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

5.

MC딩동, 생방송 중 女 BJ 폭행 논란 입장 "사실 아닌 내용 확산..묵과 안 해" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

하지원, 깡마른 몸매 깜짝..'뼈말라' 된 이유 "하루 한 끼, 예민한 역할 위해 몸 만들어"

3.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

4.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

5.

MC딩동, 생방송 중 女 BJ 폭행 논란 입장 "사실 아닌 내용 확산..묵과 안 해" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

이기면 '한국' 천국에 가고, 지면 '일본' 지옥을 만난다...도미니카-베네수 목숨 걸고 이겨라

2.

"8강 간거 아냐?" WBC 규정 몰랐던 감독, 선수들은 경기 전 술파티…美 1R 탈락 위기, 예고된 참사였다

3.

'와 8강이다' 술 마시고 웃다가 이게 무슨 망신이냐…사령탑은 "실언했다" 사과까지

4.

"마지막 경기 잘하고 싶다고…" 페퍼저축은행 날벼락, 조이 박정아 박은서 모두 빠진다

5.

'왜 대만 더 난리?' 10분 오열한 ML 특급 재능, 호주 더 아깝지…"앞으로 더 성장할 유망한 선수"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.