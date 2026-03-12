'혼전임신' 선우용여 "뽀뽀도 안한 남편, 달려들어서 딸 생겼다"

기사입력 2026-03-12 06:01


'혼전임신' 선우용여 "뽀뽀도 안한 남편, 달려들어서 딸 생겼다"

[스포츠조선 이지현 기자] 이른바 '국내 1호 혼전 임신 연예인'으로 불리게 된 배우 선우용여가 남편의 애정표현에 대해 밝혔다.

11일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에서는 '악플 본 82세 선우용여의 놀랍도록 슬기로운 대처법 '이라는 제목의 영상이 공개됐다.

앞서 선우용여는 유튜브 영상의 댓글을 보지 않는다고 했다. 그는 "좋은 얘기도 있지만 나쁜 얘기도 있고, 그걸 괜히 머리에다 둘 필요가 없다"며 "좋은 얘기든 나쁜 얘기든 그냥 흘려보내야 된다"고 말했다.

이에 선우용여는 처음으로 댓글을 듣고 자신의 생각을 밝혔다. 한 댓글에는 '자주하면 애 안 생긴다고 하지 않았나. 저 몰라서 그러는데 자주하면 왜 안 생겨요?'라는 질문이 있었다.

이에 선우용여는 "내가 알기로는 정말 사랑을 할 슌는 흠뻑 와이프한테 주고 싶은게 있잖아. 와이프는 사랑을 굉장히 흐뭇하게 받아들였을 때 애가 생기지 않나"라며 한 번 할 때 제대로 해야한다는 생각을 밝혔다.

이어 "남편분은 애정 표현을 어떻게 하셨나요"라고 묻자, "맛있는 걸 많이 사줬다"며 조선호텔 등을 자주 찾았던 추억을 떠올렸다. 그러면서도 "절대 손을 안 잡았다. 밤 8시가 되면 빨리 집에 보냈다"며 당시 남편이 자신을 지켜줬다고 회상했다. "그래서 마음이 편안했고 1년 동안 교제했다"고.

하지만 혼전임신을 했던 선우용여는 "우리 부모님한테 인사한다고 갔는데 인사를 안 받아서 그때 날 데리고 나간거다"라며 "그때도 손 안잡았다. 달려든 것 같다"고. 댓글에 "뽀뽀를 안하고 아이를 낳았다"는 이야기에도 "나는 뽀뽀를 못 하고 살아봤다. 키스도 안 해봤다. 옛날엔 다 그랬지 뭐"라고 스킨십 없이 두 자녀를 낳았다고 거듭 설명했다.

이어 "영화 할 때 (키스를) 어떻게 하는지 모르겠더니 미치겠더라"고 고충을 밝히며 "그게 뭐 중요한게 아니잖아. 난 사랑은 마음 같다"고 덧붙였다.


앞서 선우용여는 남편과의 러브스토리를 밝히며, "부모님이 결혼을 반대하셔서 남편과 호텔로 갔고, 그날 딸 연제가 생겨 결혼하게 됐다"고 솔직하게 털어놔 화제를 모았다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

하지원, 깡마른 몸매 깜짝..'뼈말라' 된 이유 "하루 한 끼, 예민한 역할 위해 몸 만들어"

3.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

4.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

5.

MC딩동, 생방송 중 女 BJ 폭행 논란 입장 "사실 아닌 내용 확산..묵과 안 해" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

하지원, 깡마른 몸매 깜짝..'뼈말라' 된 이유 "하루 한 끼, 예민한 역할 위해 몸 만들어"

3.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

4.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

5.

MC딩동, 생방송 중 女 BJ 폭행 논란 입장 "사실 아닌 내용 확산..묵과 안 해" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

이기면 '한국' 천국에 가고, 지면 '일본' 지옥을 만난다...도미니카-베네수 목숨 걸고 이겨라

2.

"8강 간거 아냐?" WBC 규정 몰랐던 감독, 선수들은 경기 전 술파티…美 1R 탈락 위기, 예고된 참사였다

3.

'와 8강이다' 술 마시고 웃다가 이게 무슨 망신이냐…사령탑은 "실언했다" 사과까지

4.

"마지막 경기 잘하고 싶다고…" 페퍼저축은행 날벼락, 조이 박정아 박은서 모두 빠진다

5.

'왜 대만 더 난리?' 10분 오열한 ML 특급 재능, 호주 더 아깝지…"앞으로 더 성장할 유망한 선수"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.