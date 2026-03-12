'혼전임신' 선우용여 "뽀뽀도 안한 남편, 달려들어서 딸 생겼다"

|
[스포츠조선 이지현 기자] 이른바 '국내 1호 혼전 임신 연예인'으로 불리게 된 배우 선우용여가 남편의 애정표현에 대해 밝혔다.
이에 선우용여는 처음으로 댓글을 듣고 자신의 생각을 밝혔다. 한 댓글에는 '자주하면 애 안 생긴다고 하지 않았나. 저 몰라서 그러는데 자주하면 왜 안 생겨요?'라는 질문이 있었다.
이에 선우용여는 "내가 알기로는 정말 사랑을 할 슌는 흠뻑 와이프한테 주고 싶은게 있잖아. 와이프는 사랑을 굉장히 흐뭇하게 받아들였을 때 애가 생기지 않나"라며 한 번 할 때 제대로 해야한다는 생각을 밝혔다.
하지만 혼전임신을 했던 선우용여는 "우리 부모님한테 인사한다고 갔는데 인사를 안 받아서 그때 날 데리고 나간거다"라며 "그때도 손 안잡았다. 달려든 것 같다"고. 댓글에 "뽀뽀를 안하고 아이를 낳았다"는 이야기에도 "나는 뽀뽀를 못 하고 살아봤다. 키스도 안 해봤다. 옛날엔 다 그랬지 뭐"라고 스킨십 없이 두 자녀를 낳았다고 거듭 설명했다.
이어 "영화 할 때 (키스를) 어떻게 하는지 모르겠더니 미치겠더라"고 고충을 밝히며 "그게 뭐 중요한게 아니잖아. 난 사랑은 마음 같다"고 덧붙였다.
앞서 선우용여는 남편과의 러브스토리를 밝히며, "부모님이 결혼을 반대하셔서 남편과 호텔로 갔고, 그날 딸 연제가 생겨 결혼하게 됐다"고 솔직하게 털어놔 화제를 모았다.
