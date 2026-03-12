'56세' 김희정, 60kg→40kg 감량 "평균 이하 체중, 이젠 살 안쪄서 고민"

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김희정이 20kg 감량한 이유를 밝혔다.

12일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 KBS2 일일드라마 '붉은 진주'로 합을 맞추게 된 배우 김희정과 박진희가 출연했다.

이날 김희정은 "살이 안 쪄서 고민이다"라고 털어 놓았다. 그는 "어릴 때 좀 뚱뚱했다. 별명이 육공 케이지(60kg)였다. 그때는 모든 낙이 먹는 거였다. 찌면 찐대로 배우를 하려고 생각했다"고 운을 뗐다.

이어 김희정은 "어느 날 회식 때 삼겹살을 먹고 있는데 어떤 감독님이 툭 치더니 '넌 꿈도 없냐?'라고 했다. '이렇게 네가 지금 퉁퉁한데 이렇게 먹어도 되겠냐'라고 한 거다."면서 "당시 여배우들은 인형 같거나 44사이즈가 아니면 층이 달랐다. 그때부터 본격 다이어트를 했다"고 설명했다.

하지만 "근데 빠져도 너무 빠지니까, 45살 쯤부터 편균 이하 체중이 됐다. 지금은 거기서 2kg 정도 더 빠졌다"고 덧붙였다.

김희정은 가장 살쪘을 때와 몸무게 차이를 묻자, "20kg 정도 난다"고 답했다. 이에 홍진경은 "근데 살이 빠질 수밖에 없는 게 힘을 많이 써야하는 역할도 많이 맡으셨다"면서 고충을 이해했다.

한편 이날 아직 미혼인 김희정은 1970년생이라고 밝혔다.

