"아, 나 망했다"…한혜진, 설 연휴 폭식後 "내 몸무게 임계점 58kg 넘은게 느껴져→근육 다 빠진게 더 화나더라"(한혜진)

[스포츠조선 고재완 기자] "아, 나 망했다."
한혜진은 "오늘 아침 인바디가 진짜 최악이었다. 내 몸무게의 임계점이 58kg다. 그걸 안보려고 일부러 살을 빼고 인바디를 측정할 정도로 나에게 오면 안되는 숫자다"라고 말하며 "경고등이 켜졌다. 체지방은 역대급이고 근육이 많이 빠졌다. 살이 찐 것도 화나지만 근육 빠진 게 더 화가 난다"고 털어놨다. 이어 "오늘 인바디를 안잴 수가 없었다. 안재도 내가 느낀다. 아, 나 망했다"고 털어놨다.
그는 운동 후 꼬막 비빔밥을 먹거나 김에 밥을 싸 초장과 마늘을 곁들여 먹는 식사도 공개했다. 극단적인 "식단보다 꾸준히 지속 가능한 식사 방식을 택하고 있다는 설명이다.
또 아침 루틴으로 레몬과 라임 등을 활용한 음료를 마시고 있다고 했다. 다이어트 중에는 배변 활동이 달라져 불편함이 생길 수 있어 이를 관리하는 것도 중요하다고 말했다.
수면의 중요성도 강조했다. 한혜진은 "잠을 못 자면 다음날 컨디션이 엉망이고 살도 잘 안 빠진다"며 "트레이너도 항상 '잠을 많이 자야 살이 빠진다'고 말한다"고 설명했다.
운동복과 식재료 언박싱도 이어졌다. 요가매트와 러닝웨어 등 운동용품을 소개했고, 샐러드 재료와 올리브오일, 아보카도 등 식단 관리용 식재료도 공개했다.
영상 말미 한혜진은 "다이어트는 무너졌다가 다시 돌아오는 반복"이라며 "포기하지 않고 건강한 루틴으로 돌아가려고 노력하는 것이 중요하다"고 강조했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com