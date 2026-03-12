박소담 "너무 빡빡하게 사는 편, 계획 틀어지면 불안해"→공효진式 조언 "모두에게 사랑받을 필요는 없어"(당분간 공효진)

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 공효진이 후배 박소담과 편안한 분위기 속에서 일상과 성향, 연기 고민까지 진솔하게 털어놨다.
12일 공효진의 유튜브 채널 '당분간 공효진'에 올라온 '공효진 박소담과 담소' 영상에서는 두 사람이 카페에서 만나 대화를 나누는 모습이 담겼다. 박소담은 "언니 만나는 건데도 좀 떨리네"라고 말하며 긴장한 모습을 보였지만, 공효진이 직접 준비한 꽃 선물을 건네며 분위기는 금세 부드러워졌다.
공효진은 "내가 꽃시장 가서 네가 꽃꽂이 했어. 내가 꽃다발로 만들었어, 집에서"라고 했고, 박소담은 "노란색 제일 좋아해"라며 반가워했다.
이날 영상에서는 두 사람의 성향 차이가 가장 눈길을 끌었다. 박소담은 자신이 "계획적인 스타일"이라고 밝히며 "계획이 틀어지면 불안하다. 여행을 가더라도 미리 검색하고 동선을 준비하는 편"이라고 했다. 반면 공효진은 보다 유연한 태도를 보였다. 박소담은 공효진에 대해 "그렇게 노력해도 안 된다. 언니 성격이 진짜 너무 좋은 것 같다"고 말했고, 공효진은 "나는 성격인 것 같아. 오늘의 할 일은 내일로 미루자. 내일도 된다. 큰일은 없다. 살아보니"라고 답했다.
연기와 관련한 이야기도 이어졌다. 박소담은 "좋은 작품을 딱 하고 싶다"며 연기에 대한 의욕을 드러냈다. 또 최근 작업을 통해 연기가 더 재미있어졌다고 털어놨다. 공효진에 대해서는 "슛 들어가면 바로 역할이 된다"며 몰입감을 높이 평가했다. 공효진은 큰 부담을 두기보다는 "다시 하면 되지"라는 식의 태도로 임한다고 말해 눈길을 끌었다.
영상 후반부에는 책 선물 이야기도 나왔다. 공효진은 박소담에게 '모두에게 사랑받을 필요는 없다'는 제목의 책을 건넸다. 그는 비교와 눈치에서 벗어나는 삶의 태도에 대해 이야기했고, 박소담 역시 "거절을 못 하는 사람이었는데 거절하는 법을 배우고 있다"고 공감했다.
또 두 사람은 상수동 골목을 함께 걸으며 혼자 보내는 시간에 대해서도 대화를 나눴다. 공효진은 혼자 카페에 가는 것이 가능하다고 했고, 박소담은 혼자 있는 시간이 아직은 어색하다고 털어놨다. 같은 공간과 상황을 두고도 전혀 다른 반응을 보이는 두 사람의 성향이 자연스럽게 드러난 장면이었다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com