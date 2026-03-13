정호영, '흑백요리사' 출연 후 얼마나 인기 많아졌길래…"광고제안만 5개" ('사당귀')

기사입력 2026-03-13 08:15


사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '사장님 귀는 당나귀 귀'의 정호영 셰프가 광고를 무려 다섯개나 제안받았다고 밝혀 관심을 집중시킨다.

15일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 348회에서는 정호영 셰프가 흑백요리사 시즌 2에서 TOP4까지 올라간 이후 달라진 위상을 밝힌다. 정호영은 "치킨, 버거 광고를 비롯해 전자제품, 식품, 주방용품 등 다섯 개 정도 광고 제안이 들어왔다"라고 의기양양하게 광고 러브콜 리스트를 읊자 MC 전현무는 "버거 광고가 진짜 잘 나가는 사람의 척도"라고 눈을 휘둥그레 뜨며 박수를 보낸다.

오픈 전부터 식당 대기자가 100팀이 훌쩍 넘어가는 등 정호영의 뜨거운 인기에 MC 전현무와 김숙은 입을 떡 벌린다. 이에 정호영은 "일본에서 매장 오픈하자고 연락 왔다"라고 자랑하더니 "다음달에는 싱가포르에서 쿠킹쇼를 진행할 예정"이라며 글로벌로 뻗어가는 인기에 어깨를 으쓱한다.

정호영의 달라진 위상은 박명수로 인해 다시 한번 증명된다고. 정호영이 "명수 형님이 저를 대하는 태도가 달라졌다"라며 "보증을 서 주겠다고 라디오에서 공언하셨다"라며 자신의 인기를 실감한다고 고백한 것. 박명수는 쿨하게 인정하며 "맞다. 정호영이랑 정지선한테는 보증 설 수 있다"라며 당분간 정호영의 인기가 계속될 것이라고 확신하며 특급 의리를 자랑해 폭소를 터지게 한다. 엄청난 광고 러브콜과 박명수의 보증 약속 등 인기 셰프 정호영의 달라진 위상은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

한편 KBS2 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

