[SC리뷰] 연애 토크부터 닭싸움까지? ‘미스트롯4 토크콘서트’ 첫방 7.1%

[스포츠조선 조민정 기자] '미스트롯4 토크콘서트' TOP16이 무대 밖 예능감으로 시청자들을 사로잡았다.
버스 이동 중에는 연애 토크가 이어졌다. 홍성윤이 3년 연애 경험을 언급하자 멤버들은 "그래서 노래하다 울었구나?"라며 농담을 건넸다. 길려원은 "성인이 된 뒤 연애를 못 했다"며 9일 만에 끝난 연애사를 공개했다. 유미는 "TV CHOSUN에 시집 보내주는 프로그램 없냐"고 말해 웃음을 자아냈다.
속초에 도착한 멤버들 앞에는 예능 교관 붐이 등장했다. 첫 미션은 댄스 신고식이었다. 길려원의 독특한 춤에 붐은 "사람이 아니라 곤충 같다"고 말하며 웃음을 터뜨렸다. 염유리는 맷돌 댄스를 선보이며 분위기를 달궜다.
TOP10의 게릴라 콘서트도 공개됐다. 속초 전통시장에 등장한 멤버들은 단체곡 '황진이'를 시작으로 다양한 무대를 선보였다. 이소나는 '강원도 아리랑', 허찬미는 '평행선'을 열창했고 길려원과 윤윤서는 '처녀 뱃사공'을 함께 불렀다. 홍성윤·염유리·김산하는 '봉선화연정' 무대를 꾸몄다. 윤태화와 유미는 '너는 내 남자'를 선보였고 앵콜 요청 속에 단체곡 '돌리도'까지 이어졌다.
이후 예능 수련회에는 '미스터트롯3' 선 손빈아와 춘길이 합류했다. 멤버들은 '빈어스' 팀과 '춘걸스' 팀으로 나뉘어 빨래 널기, 스타킹 상모 돌리기, 튜브 쌓기, 고깔 게임, 닭싸움 등 다양한 미션을 진행했다.
닭싸움에서는 허찬미의 활약이 눈길을 끌었다. 길려원이 초반 기세를 올렸지만 윤태화와의 협공에도 허찬미를 넘어뜨리지 못했다. 접전 끝에 허찬미가 끝까지 버티며 '빈어스' 팀이 승리했다.
TOP16의 예능 수련회는 120분 동안 이어졌다. '미스트롯4 토크콘서트' 2회는 4월 2일 오후 10시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com