[인터뷰②] '아너' 정은채 "이나영 언니의 오랜 팬, 내 인생캐이자 추구미"

정은채는 13일 오전 서울 강남구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정'(박가연 극본, 박건호 연출) 종영 인터뷰에 임했다. 정은채는 이나영과의 호흡을 언급하면서 "이나영 언니가 먼저 캐스팅이 됐고, 그 사실은 제가 알고 있었다. 그리고 청아 언니가 마지막으로 합류하게 됐는데 이나영 언니가 그리게 될 윤라영 캐릭터가 궁금했었다. 제가 표현을 잘 못하고 쑥스러워서, 언니에게 깊게 얘기한 적이 없는데, 언니의 오랜 팬이었고 좋아하는 배우였기에 이 작품을 선택하게 된 것에도 굉장히 큰 부분을 기여하지 않았나 싶다. '아너'가 아니면 이런 기회가 있을까 싶기도 하다"고 말했다.
이어 이나영은 "한 번도 말 한 적 없지만 꼭 써주시면 좋겠다. '네 멋대로 해라'가 저의 인생 드라마다. 또래라면 좋아하고 기억하실텐데 그 드라마의 정경 캐릭터는 저의 인생 캐릭터이자 저의 추구미였다. 그래서 되게 어릴 때의 친구들에게 자랑도 많이 하고 그랬다. 언니가 이 인터뷰를 보시면 흐뭇해하실 것 같다. 다시 만나면 이런 얘기는 또 절대 안 할 것"이라며 웃었다.
정은채는 또한 오랜 우상이던 이나영을 만난 소감을 밝히면서 "현장에서 배우로 만나게 되는 것이니 사실 신기했던 것 같다. 많이 설레기도 했다. 친구로 연기를 해야 하니까 그만큼 어려움 없이 편안한 컨디션을 유지해야 하는데, 그런 부분에 있어서 두 분 다 성격들이 너무 소탈하고 담백한 성격들이라 긴말을 하지 않아도 그런 연대감이 잘 생긴 것 같다"고 말했다.
또 정은채는 "(배우들을) 만나기 전부터 느낌이나 연기하는 것들을 보면 실제 성격과 같을 것이라는 느낌을 받았다. 굉장히 내향형일 것이라는 생각을 하고 있었기에 큰 걱정은 없었고, 오히려 그래서 좀 편하게, 천천히 무리하지 않고 잘 흡수될 수 있을 것 같다는 생각을 처음부터 했던 것 같다. 실제로 만났을 때도 그런 부분에서 편안함을 느겼다. 굳이 드러내거나 억지로 노력하지 않아도 서로를 배려하고 마음으로 좋아하는 부분들이 드라마를 끝낸 지점까지도 유지가 돼서 오히려 지금 다 끝나고 나니 더 깊은 유대감이나 서로를 정말 좋아하고 응원하는 마음이 깊어졌다는 것을 느낀 것 같다"고 말했다.
이나영과 정은채에 따르면 오는 3월 말 세 사람의 만남이 예정돼 있다고. 정은채는 "동네 호프집에서 만나게 될 것 같다. 제가 촬영 중이기에 다같이 시간을 맞추는 것이 쉽지 않았는데, 그래서 저를 빼더라도 꼭 만남을 하시라고 했었다. 감사하게도 저를 배려해주셔서 제가 되는 날로 정해주셔서 깊은 감사를 드린다"며 "(호프집을 가는 게 생각했던 이미지와 다르다는) 그런 게 실제 모습과 대중이 느끼는 이미지가 정반대 지점이 아닐까 싶다. 그게 바로 그들의 매력인 것 같다"고 했다.
사진제공=프로젝트 호수
실제로는 세 사람 중 막내라는 정은채는 "제가 실제로는 막내인데 리더 역할을 하고 이래라 저래라르 많이 해야 하는 부분이라 '이래도 되나?' 하면서 쑥스러운 마음도 있었는데 역할에 몰입하다 보니까 그런 부분이 점점 더 몸에 익어서 그런 연기나 제스처가 자연스럽게 나온 것 같다. 그런 부분을 언니들이 자연스럽게 잘 따라주고 연기할 수 있게 기다려주셨다"며 "제가 인생 처음으로 단체 채팅방을 만들었다. '뭐하세요. 언니들' 하면서 안부 인사도 하는 게 제 인생의 처음이다. 이런 상황이 주어지니까, 또 마음이 있으니까 자연스럽게 이렇게 된다는 저의 변화도 신기하고, 항상 잘 받아주고 언니들이 좋아해주고 귀여워해줘서 마음껏 하고 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.
'아너'는 여성 변호사 3인방이 성착취 앱 '커넥트인'을 추적하는 과정에서 펼쳐지는 투쟁과 회복의 여정을 밀도 있게 그려낸 작품. 정은채가 연기한 강신재는 여성 대상 범죄 피해자 전문 로펌 L&J의 대표이자 법조인 집안의 후계자로, 정의와 현실 사이에서 끊임없이 고민하며 선택을 이어가는 캐릭터로 사랑받았다. 정은채는 이러한 강신재의 서사와 매력을 놓치지 않기 위해 인물이 어떤 과정을 거쳐 지금의 선택에 이르게 되었는지, 그 내면에 어떤 감정과 결심이 자리하고 있는지를 깊이 고민하며 캐릭터를 구축해 나갔다는 평이다.