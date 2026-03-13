아이유·수지·제니 계보 잇는다..주가 올린 표예진, 소주 광고 모델 전격 발탁

기사입력 2026-03-13 15:05


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 표예진이 소주 광고 모델로 전격 발탁됐다.

표예진의 비하인드 사진이 공개돼 이목을 집중시켰다. 소속사 시크릿이엔티가 선보인 이번 사진은 주류 브랜드 '좋은데이' 광고 촬영에 임하고 있는 그의 모습을 담았다. 표예진은 최근 '좋은데이'의 새로운 얼굴로 발탁돼 전속 모델로서 캠페인 활동을 활발히 전개해 나가는 중이다.

이러한 가운데, 사진 속 표예진표 카멜레온 모먼트가 시선을 사로잡았다. 심쿵을 유발하는 사랑스러움부터 뜨거운 열정까지, 그의 다채로운 매력이 물씬 풍겨져 나왔기 때문.

먼저 표예진은 청순한 무드를 자아내는 화이트 블라우스와 블루 스커트를 완벽하게 소화, '봄의 요정'을 떠올리게 하는 싱그러운 비주얼을 완성했다. 또한 그의 입가에 머금은 은은한 미소는 보는 이들의 기분을 좋게 만드는 비타민 역할도 톡톡히 해냈다.

표예진의 프로페셔널함도 돋보였다. 다양한 콘셉트를 정확하게 이해하고 숙지한 것은 물론, 한치 흐트러짐 없이 모든 순간마다 최선을 다해 촬영을 마친 것으로 알려졌다. 뿐만 아니라, 촬영 후에는 꼼꼼한 모니터링도 놓치지 않아 현장 스태프들의 감탄을 자아냈다는 후문이다.

이처럼 표예진은 대세 행보를 이어나가고 있다. 그는 최근 종영한 SBS 드라마 '모범택시3'를 통해 한층 업그레이드된 열연과 주요 전개를 탁월하게 이끈 저력을 발휘, '차세대 믿고 보는 배우'로 입지를 더욱 단단히 굳혔다.

연기뿐만 아니라, 광고계에서도 남다른 존재감을 발산한 표예진의 활약이 주목받고 있다. 특히 소주 광고는 국내 정상급 여자 연예인들이 주로 도맡아하고 있는 바. 앞서 이효리, 아이유, 수지, 제니 등 톱스타들이 소주 광고를 맡아 화제가 되기도 했다. 이에 표예진이 그 계보를 이으며 주목받는 중이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.