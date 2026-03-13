아이유·수지·제니 계보 잇는다..주가 올린 표예진, 소주 광고 모델 전격 발탁

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 표예진이 소주 광고 모델로 전격 발탁됐다.
먼저 표예진은 청순한 무드를 자아내는 화이트 블라우스와 블루 스커트를 완벽하게 소화, '봄의 요정'을 떠올리게 하는 싱그러운 비주얼을 완성했다. 또한 그의 입가에 머금은 은은한 미소는 보는 이들의 기분을 좋게 만드는 비타민 역할도 톡톡히 해냈다.
표예진의 프로페셔널함도 돋보였다. 다양한 콘셉트를 정확하게 이해하고 숙지한 것은 물론, 한치 흐트러짐 없이 모든 순간마다 최선을 다해 촬영을 마친 것으로 알려졌다. 뿐만 아니라, 촬영 후에는 꼼꼼한 모니터링도 놓치지 않아 현장 스태프들의 감탄을 자아냈다는 후문이다.
연기뿐만 아니라, 광고계에서도 남다른 존재감을 발산한 표예진의 활약이 주목받고 있다. 특히 소주 광고는 국내 정상급 여자 연예인들이 주로 도맡아하고 있는 바. 앞서 이효리, 아이유, 수지, 제니 등 톱스타들이 소주 광고를 맡아 화제가 되기도 했다. 이에 표예진이 그 계보를 이으며 주목받는 중이다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com